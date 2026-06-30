Mantovano, ‘Master cartapesta a Lecce per consolidare ripresa di quest’arte’

“La cartapesta non poteva non partire da Lecce. Per lungo tempo è stata considerata più un’attività di artigianato, invece è un’arte vera e propria che si stava quasi esaurendo: non c’erano più maestri qualche decennio fa. Poi c’è stata una ripresa”. Lo ha detto a Lecce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a margine di un’iniziativa dove viene illustrato il progetto di master di I livello ‘L’arte della cartapesta tra tradizione e nuove tecnologie’, promosso da UniSalento e Accademia delle Belle Arti di Lecce.

“Questa iniziativa – ha aggiunto – permette alla ripresa di consolidarsi su basi di serietà e scientificità, guardando al futuro e alle nuove tecnologie ma mantenendo ben salda l’anima nella tradizione leccese”.

“Oggi celebriamo una nobile tradizione di questo territorio. Vogliamo evidenziare come la tradizione – ha sottolineato la rettrice dell’Unisalento Maria Antonietta Aiello – debba unirsi necessariamente all’innovazione, affinché possa proiettarsi nel futuro e possa generare nuovo valore per i giovani e per questo territorio. La rete è fondamentale. Proponiamo questo master con la collaborazione Accademia delle Belle Arti e con il Cnr. Auspichiamo che ci sia la collaborazione di tutti gli attori territoriali. Ci fa piacere oggi condividere questa iniziativa con le massime autorità dello Stato”.