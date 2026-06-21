Una città più gentile: Galatone inaugura il Dog Park in Via Madonna della Grazia nel nome di “Nerone”

Ieri è stato dato il via al taglio del nastro dello spazio verde per gli amici a quattro zampe, nato grazie a un finanziamento regionale e fortemente voluto dall’Assessore Pina Antico. All’interno, panchine speciali nate dal riciclo dei rifiuti stradali. Luogo di libertà, di civiltà e di profonda memoria collettiva.

Il Dog Park nasce in Via Madonna della Grazia, un’opera attesa e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Flavio Filoni, guidata nell’iter dall’impulso appassionato di Pina Antico, Assessore all’Ambiente e alla Tutela e Benessere degli Animali. Il parco, realizzato grazie a un finanziamento di 20.000 euro concesso dalla Regione Puglia ed integrato con risorse comunali, rappresenta una svolta storica per il territorio. L’opera porta con sé una firma emotiva straordinaria, poiché l’intera area è stata intitolata alla memoria di “Nerone”, l’indimenticabile cane randagio custode silenzioso della comunità di Galatone e amico fedele di tutti i cittadini, che per anni ha accompagnato con rispetto e solennità ogni processione e ogni corteo funebre, lasciando un ricordo indelebile di attaccamento e sensibilità.

Un’opera circolare tra ambiente, decoro e artigianato locale.

Il Dog Park non è solo un’area recintata, ma un modello virtuoso di collaborazione e sostenibilità. Grazie alla generosità e all’innovazione della società C.M. Recuperi, all’interno del parco sono state installate delle speciali panchine ricavate direttamente dalla lavorazione e dal recupero del aiuto proveniente dallo spazzamento stradale, offrendo un esempio concreto di economia circolare applicata al decoro urbano.

Ecco la dichiarazione del Sindaco Filoni

«Con l’inaugurazione del Dog Park “Nerone” manteniamo un altro impegno assunto con i cittadini. Un punto del nostro programma amministrativo che oggi diventa realtà, nel segno del benessere animale, della sostenibilità e di una Galatone sempre più accogliente e gentile. Un luogo dedicato ai nostri amici a quattro zampe e al ricordo di Nerone, simbolo di affetto e appartenenza alla nostra comunità.»

Le parole del cuore dell’Assessore Pina Antico

«I nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari oggi hanno finalmente uno spazio verde dove si può effettuare anche Dog Therapy», dichiara l’Assessore Pina Antico. «Oggi portiamo a compimento un progetto che questa Amministrazione ha cercato e curato con dedizione sin dal primo giorno. Con questo parco diciamo con forza che Galatone è una città che accoglie, che rispetta il benessere animale e che crede nella bellezza della convivenza.

Voglio ringraziare dal profondo del cuore l’ASL per la preziosa collaborazione istituzionale, la C.M. Recuperi, la ditta Santese Fernando, la dottoressa veterinaria Elisa Pastore, la Polizia Locale ma, soprattutto, tutto il Personale dell’Ufficio Ambiente del nostro comune che ha lavorato senza sosta con passione e professionalità.

Questo Dog Park è il simbolo di una Galatone più gentile, è il sorriso di un bambino che guarda il suo cane correre felice ed è il decoro di una via finalmente pulita. Lo abbiamo realizzato con cura e oggi lo affidiamo alle mani e al cuore dei cittadini, nel ricordo del nostro caro Nerone».

Sicurezza e partecipazione: il nuovo Regolamento

L’apertura del parco è blindata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, inteso come un vero e proprio patto di cittadinanza. All’interno del testo sono state previste aree separate per taglia, affinché ogni cane, dal più piccolo al più grande, possa socializzare e correre in totale sicurezza. Al fine di garantire la civiltà e la custodia del luogo, l’articolo 6 introduce l’obbligo di raccolta delle deiezioni come fondamentale gesto d’amore e rispetto verso la città. L’appuntamento per la cittadinanza e per tutti gli amanti degli animali si è svolto il 20 giugno in Via Madonna della Grazia, dove nel nome di Nerone è stato aggiunto un tassello fondamentale alla qualità della vita e alla gentilezza urbana di Galatone.