Panico al pronto soccorso, uomo armato di coltello semina il terrore: i carabinieri lo fermano con il taser

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LECCE – Attimi di autentico terrore questa mattina, intorno alle 10, all’interno del pronto soccorso del “Vito Fazzi”, dove un 19enne di origini straniere, armato di coltello ha seminato il panico tra pazienti, accompagnatori e personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe iniziato a dare in escandescenze ferendosi con un grosso coltello in un centro di accoglienza di Campi e poi facendo precipitare la situazione nel caos. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma affidando alle cure dei sanitari l’extracomunitario.

Ma una volta giunto al Fazzi, l’uomo ha dato di nuovo in escandescenze. Nella sala d’attesa, affollata di utenti, si sono vissuti momenti di forte tensione: molti hanno cercato riparo allontanandosi in fretta, mentre infermieri e operatori sanitari hanno tentato di mettere in sicurezza i presenti e di evitare conseguenze peggiori.

L’allarme è stato immediatamente lanciato alle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri e la polizia. I militari hanno cercato dapprima di riportare alla calma l’uomo, invitandolo ripetutamente a lasciare il coltello e a desistere dai suoi atteggiamenti minacciosi, ma sembra che uno di loro sia stato leggermente ferito. Non sono ancora chiari i motivi di questo gesto. Ogni tentativo di convincerlo, però, si è rivelato vano e, considerato il pericolo concreto per l’incolumità delle persone presenti, i carabinieri sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo del taser per immobilizzarlo in condizioni di sicurezza.

Dopo essere stato colpito con il dispositivo a impulsi elettrici, il giovane è collassato improvvisamente a terra, perdendo i sensi. Il personale sanitario è intervenuto immediatamente per prestargli le prime cure e, una volta stabilizzato, lo ha ricoverato nello stesso ospedale per gli accertamenti clinici del caso. L’episodio ha provocato momenti di grande paura all’interno del pronto soccorso, dove la situazione è già critica per le numerosissime utenze, con l’attività che ha inevitabilmente subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza. Sull’accaduto sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le ragioni che hanno spinto l’uomo a fare irruzione armato e a minacciare il personale sanitario e gli utenti presenti.

L’uomo è difeso dall’ avvocato Diego Cisternino.