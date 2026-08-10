Chiede notizie della ex compagna e poi minaccia un’intera famiglia, 37enne in carcere

Nardò (Lecce) – Avrebbe offerto del denaro al cognato della sua ex compagna, al fine di ricevere notizie sulla stessa per poi, a fronte del rifiuto di quest’ultimo, formulare minacce all’indirizzo dell’intero nucleo familiare. Nuovi guai per un 37enne di Nardò, già agli arresti domiciliari e ora trasferito in carcere.

Mercoledì scorso, 5 agosto, la Polizia di Stato ha infatti dato esecuzione ad una ordinanza di revoca della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Contemporaneamente è stata data esecuzione di un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva a seguito di revoca della detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti del 37enne.

L’uomo si trovava ai domiciliari, in relazione ad una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione, determinata con sentenza emessa il 5 aprile del 2024 dal Gup presso il Tribunale Ordinario di Lecce per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, estorsione, atti persecutori, violazione di domicilio, danneggiamento, tutti fino al 2023, con fine pena fissato inizialmente al 15 dicembre 2026.

A suo carico inoltre vi sono procedimenti penali pendenti per fatti di violenza o minaccia a Pubblico ufficiale, oltraggio a Pubblico ufficiale, commessi sempre nel 2023.

L’ordinanza di revoca, eseguita dagli agenti del Commissariato di Nardò, nasce dalla segnalazione dell’Arma dei Carabinieri di Nardò, che hanno riportato una denuncia della ex compagna del condannato. La donna, difesa dall’avvocato Davide Spiri, ha riferito che il 37enne ha offerto del denaro al cognato della denunciante, al fine di ricevere notizie sulla stessa per poi, a fronte del rifiuto di quest’ultimo, formulare minacce all’indirizzo dell’intero nucleo familiare.

Considerato che tale avvenimento, oltre alla gravità dello stesso, conferma il quadro di totale inaffidabilità del soggetto, il quale è stato condannato per fatti affini a quelli oggi contestati, con la conseguenza che non è stato più possibile farli espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Per quanto sopra, il 37enne, terminate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecce per terminare in carcere il residuo di pena detentiva.