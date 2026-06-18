Darsena di San Cataldo, la prima scommessa del Comune è vinta: 4 società in corsa per la gestione

LECCE – La Darsena di San Cataldo attira ancora degli aspiranti gestori. Per mesi è stata il simbolo di una vicenda complicata, segnata dall’abbandono del concessionario, dalle proteste dei diportisti e da un porticciolo reso di fatto inutilizzabile dall’insabbiamento e dalla presenza della posidonia. Oggi, però, per la Darsena di San Cataldo si apre una fase nuova. Alla scadenza dei termini dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento temporaneo della gestione dello specchio acqueo demaniale marittimo destinato all’ormeggio delle imbarcazioni da diporto, sono arrivate ben quattro candidature da parte di operatori economici della provincia di Lecce. Un risultato che l’assessore all’Urbanistica del Comune di Lecce, Gianpaolo Scorrano, rivendica con soddisfazione, soprattutto alla luce delle critiche ricevute nelle scorse settimane.

La vicenda della darsena era sembrata destinata a un vicolo cieco dopo la decisione di Salento Navigando di lasciare la gestione della struttura. Una scelta maturata in un contesto particolarmente difficile: da un lato le problematiche legate all’inagibilità del porticciolo, dall’altro il malcontento di numerosi diportisti che hanno deciso di andare avanti con le richieste di risarcimento danni, sostenendo di essere stati impossibilitati a utilizzare regolarmente le proprie imbarcazioni a causa dell’accumulo di posidonia e dell’insabbiamento del canale di accesso, che in molti casi rendevano impossibile uscire dalla darsena.

Nonostante questo scenario, l’amministrazione comunale ha deciso di non arretrare e di tentare il rilancio della struttura. Una scelta che molti avevano giudicato azzardata. “Chi aveva pronosticato che nessuno avrebbe partecipato all’avviso pubblico per la gestione della Darsena di San Cataldo ha miseramente sbagliato”, afferma Scorrano. “Nella giornata di ieri sono scaduti i termini della manifestazione d’interesse per assegnare in concessione demaniale provvisoria, ex articolo 36 del Codice della Navigazione, la gestione dello specchio acqueo demaniale marittimo della Darsena di San Cataldo per il servizio di ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e dei servizi annessi e complementari a terra. E, udite udite, sono pervenute ben quattro richieste, alla faccia di chi aveva definito pubblicamente ‘folle’ lo scrivente per aver avviato l’iter per la concessione temporanea”.

Le quattro domande presentate impongono adesso l’avvio di una procedura comparativa, come previsto dalla normativa, per individuare il soggetto che otterrà la concessione temporanea della struttura. Nel frattempo il Comune dovrà intervenire proprio su uno dei problemi che hanno contribuito alla crisi della darsena. “Avendo partecipato alla manifestazione più di un operatore economico, tutti della provincia di Lecce, sarà necessario avviare una procedura comparativa al fine di procedere alla concessione della Darsena secondo legge”, spiega ancora l’assessore. “Nelle more, l’amministrazione comunale si dovrà attivare per rimuovere la Posidonia oceanica presente nel canale e all’imbocco dello specchio acqueo, giusta determina n. 1563 del 19 maggio 2026 per un importo complessivo di 52.546 euro”.

Per Palazzo Carafa il risultato ottenuto rappresenta un primo segnale incoraggiante verso il recupero di un’infrastruttura strategica per la marina leccese. “La speranza è quella di riuscire, nel più breve tempo possibile, a riconsegnare all’uso pubblico un’infrastruttura di vitale importanza per la marina, il cui inutilizzo prolungato non potrà che aumentare i danni alle strutture, tanto a terra quanto a mare, che è sempre bene ricordare sono costate più di cinque milioni di euro pubblici e ben sette anni di disagi”, conclude Scorrano.

Adesso la partita entra nel vivo. Dopo mesi di polemiche, contestazioni e incertezze sul futuro della darsena, il fatto che quattro società abbiano deciso di scommettere sulla struttura rappresenta un’iniezione di fiducia per San Cataldo. Resta da superare il nodo storico dell’insabbiamento e della posidonia, ma il Comune punta a riaprire una pagina che sembrava ormai destinata a chiudersi definitivamente.