Via Cavallotti a Lecce, i 74 parcheggi eliminati non torneranno, ma si apre il tavolo di confronto con i residenti

LECCE – I residenti ne hanno contati 180 in meno, ma la Sgm precisa che sono stati cancellati “solo” 74 parcheggi da via Cavallotti per far passare i bus pubblici che non attraversano più via XXV Luglio, ormai chiusa al traffico. Quegli stalli non torneranno su nessuno dei lati della strada.

È questa la linea emersa con chiarezza durante i lavori della Commissione Controllo XI, convocata dal presidente Antonio Rotundo a Palazzo Carafa, dove si è tornati a discutere delle conseguenze della nuova organizzazione del traffico nel cuore della città, dopo la chiusura di via XXV Luglio e le proteste di residenti e attività commerciali. Se da un lato è stata confermata l’impossibilità di ripristinare gli stalli eliminati, dall’altro è arrivata la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico con cittadini e operatori economici per esaminare le criticità segnalate e valutare eventuali correttivi.

L’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia ha ribadito che la soppressione dei posti auto lungo via Cavallotti non è stata una scelta discrezionale, ma una conseguenza obbligata delle norme vigenti e delle caratteristiche della carreggiata. Secondo l’assessore, gli spazi disponibili non consentivano di mantenere i parcheggi garantendo al tempo stesso il passaggio dei mezzi pubblici e il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada. Per questo motivo, ha spiegato, non esistono margini per tornare alla situazione precedente.

Nel corso della seduta sono state illustrate anche le prossime modifiche previste per la viabilità della zona. Via XXV Luglio sarà trasformata in una Zona a traffico limitato, senza diventare area pedonale, così da contemperare le esigenze dei residenti. Tra gli interventi annunciati figurano inoltre la soppressione del capolinea degli autobus in via Costa e la realizzazione di una rotatoria tra via Imperatore Adriano e via San Francesco d’Assisi.

Capoccia ha inoltre escluso la necessità di ulteriori studi sulla circolazione urbana, ricordando che il Comune dispone già degli strumenti di pianificazione previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile. Sul fronte dei numeri, l’assessore ha contestato le cifre diffuse dai promotori della protesta. Mentre i residenti parlano di circa 180 posti auto persi nell’area interessata dalla riorganizzazione del traffico, i dati forniti da Sgm quantificherebbero in 74 gli stalli effettivamente eliminati. Da qui anche la richiesta di acquisire formalmente la documentazione relativa alla petizione dei residenti che ha raccolto circa 190 firme per chiedere di non far passare da lì i mezzi pubblici e di ripristinare i parcheggi. “In via Cavallotti ci sono 13 nuclei familiari, 14 in via Marconi”, ha sottolineato Capoccia, facendo capire che il resto dei firmatari potrebbero non essere residenti.

Le spiegazioni dell’assessore non hanno però spento il dibattito. Dai banchi dell’opposizione sono arrivate critiche per quello che viene considerato uno scarso coinvolgimento del territorio nelle scelte che hanno interessato una delle zone più frequentate della città. Secondo diversi consiglieri, la riduzione dei parcheggi ha inevitabilmente prodotto disagi per residenti, lavoratori e clienti delle attività commerciali, rendendo necessario un confronto più approfondito con chi vive quotidianamente quell’area. Richieste di maggiore ascolto sono giunte anche da esponenti della stessa maggioranza. Alcuni consiglieri hanno invitato l’amministrazione a verificare ogni possibile soluzione per limitare l’impatto delle modifiche sulla sosta e hanno sostenuto l’opportunità di coinvolgere direttamente commercianti e cittadini nella ricerca di alternative praticabili.

Nel corso della discussione è stato affrontato anche il tema della nuova pista ciclabile di via Zanardelli, finita al centro delle osservazioni di alcuni consiglieri che ne hanno contestato l’impostazione progettuale (con il passaggio delle bici al centro della carreggiata). In chiusura, Capoccia ha ricordato come l’intervento su via XXV Luglio sia frutto di un progetto avviato dalla precedente amministrazione e ha sottolineato che la decisione di chiudere l’arteria è stata assunta per accelerare l’esecuzione dei lavori. La partita, comunque, non si chiude qui. Il confronto proseguirà negli uffici dell’assessorato, dove il tavolo annunciato dovrà affrontare le problematiche ancora aperte, a partire dalla gestione dei flussi di traffico provenienti da viale Otranto e dall’impatto delle nuove regole sulla vita quotidiana del quartiere.