Violento scontro tra auto e scooter: minorenne trasportato d’urgenza in ospedale

CORSANO (Lecce) – Impatto violento tra auto e scooter e il 17enne alla guida del mezzo a due ruote resta gravemente ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte a Corsano, all’incrocio tra via Regina Elena e via Campo la Donna.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che una Fiat Grande Punto, condotta da un 27enne, si sarebbe scontrata lateralmente con lo scooter guidato dal 17enne. A causa del forte impatto, il conducente del veicolo a due ruote ha perso il controllo del mezzo e lo scooter ha terminato la sua corsa andandosi a schiantare prima contro una Dacia Duster parcheggiata lungo la strada, di proprietà di un 44enne, e poi contro il muro di cinta di un’abitazione.

Il giovane alla guida dello scooter ha avuto la peggio nello scontro ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, dove si trova attualmente ricoverato con una prognosi di trenta giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corsano che si sono occupati della gestione della viabilità stradale e dei rilievi insieme a tutti gli accertamenti del caso per stabilire con esattezza quanto accaduto.