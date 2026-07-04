Dopo le parole e i sapori, a Alessano arrivano i “Ritmi dal mondo” per la Giornata del Rifugiato

ALESSANO (Lecce) – La rassegna itinerante “Voci dal mondo”, promossa da Terzo Millennio – Laboratorio di umana solidarietà in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026, continua il suo viaggio nel Salento per abbattere confini e unire le generazioni attraverso l’arte e la condivisione.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 5 luglio in piazza Castello ad Alessano, una serata speciale interamente dedicata alla musica e alle suggestioni sonore globali.

Il programma prenderà il via alle ore 21:00 con “Ritmi di umanità”, una performance ritmica partecipata che rappresenta l’atto finale del laboratorio di ritmica e percussioni curato da Omran Ahmed, Cristina Eremita e Simone Manfreda.

Subito dopo, l’energia sul palco si accenderà con il concerto dei Crifiu, una delle band salentine più rappresentative della world music pugliese, nota per la sua capacità di fondere la tradizione locale con le sonorità del Mediterraneo e i linguaggi contemporanei.

Il viaggio di “Voci dal mondo” non si ferma qui: la tappa successiva è già in calendario per venerdì 10 luglio a San Foca, dove si terrà il concerto di Rankin Lele e Morello from Adriatic Sound, arricchito dalle partecipazioni di Striniuzzo petra e sule e Justess Joan. Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso gratuito, con la possibilità di richiedere informazioni e prenotazioni al numero 349/1196906.

L’intera manifestazione si fonda sull’idea che la voce e il suono siano i primi, veri strumenti di incontro e condivisione, capaci di parlare direttamente alle persone prima ancora di qualsiasi traduzione linguistica.

Attraverso questo format a tappe, che coinvolge piazze, paesi, oratori e spazi di comunità salentini con laboratori, degustazioni, sport e spettacoli, l’iniziativa intende celebrare l’accoglienza e ribadire il diritto fondamentale di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta.