A 15 anni dallo sciopero dei migranti, domani evento a Boncuri

Rinnovare il ricordo di una pagina importante del sindacalismo provinciale. Tracciare un bilancio di quanto realizzato finora. Ragionare su prossimi obiettivi nella lotta allo sfruttamento degli operai agricoli stranieri. Con questi tre obiettivi Cgil e Flai di Lecce hanno organizzato una iniziativa nella Foresteria Boncuri di Nardò (zona industriale), in programma domani, giovedì 30 luglio alle ore 17 . “Lo sciopero dei braccianti stranieri. Sfruttamento, diritti negati, schiavitù: quindici anni dopo la rivolta di Boncuri” è il titolo dell’evento di chiusura delle Brigate del Lavoro, campagna di sindacato di strada promossa da Flai nazionale e Flai Puglia.

L’iniziativa a Boncuri. Dal 2011 ad oggi molta strada è stata fatta, grazie all’impegno di istituzioni, magistratura e associazioni, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro della manodopera stagionale straniera. Il percorso verso la piena affermazione dei diritti e l’emancipazione dal caporalato è però ancora lungo. Tavoli prefettizi, ordinanze anti-caldo, servizi da parte di Terzo Settore e sindacato hanno contribuito a migliorare soprattutto il sistema dell’accoglienza (ancora perfettibile) e dei servizi di tutela individuale, mentre su altri temi caldi come trasporto e mercato del lavoro cominciano a dare i primi frutti le azioni di Polo sociale e Arpal. Giovedì pomeriggio, dopo i saluti di Tommaso Moscara, segretario generale Cgil Lecce, e dell’assessore alla Legalità del Comune di Nardò, Andrea Giuranna, il segretario generale della Flai Lecce, Alessandro Fersini, introdurrà il tema della discussione. Prevista anche la testimonianza della sindacalista della Cgil, Antonella Cazzato, all’epoca segretaria confederale a Lecce ed in prima linea a sostegno della Rivolta. Subito dopo comincerà la tavola rotonda, moderata dal giornalista Danilo Lupo, su “Logiche di esclusione e legge contro il caporalato: cosa è cambiato dopo la rivolta”. Parteciperanno il sociologo e docente di Unisalento, Antonio Ciniero, l’ex procuratrice aggiunta di Lecce, Elsa Valeria Mignone, il vicepresidente della Regione, Cristian Casili, e il segretario generale Mininni.

Il sindacato di strada. Oggi le brigate del lavoro hanno raggiunto altre decine di lavoratori specialmente tra Nardò e Galatina, impegnati nella raccolta di pomodori, peperoni e angurie. Erano presenti, oltre ai dirigenti sindacali salentini, mediatori e volontari di Udu, Arci Solidarietà e Terzo Millennio, anche Donatella Tanzariello responsabile del Cir (Consiglio Italiano Rifugiati), Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Puglia e l’assessora regionale alle Politiche migratorie Silvia Miglietta. Dopo un passaggio in Foresteria, il sindacato di strada ha potuto verificare nei campi una generale attenzione alla regolarità contrattuale dei lavoratori, ma in alcune realtà permangono criticità: dispositivi di protezione individuali spesso assenti (a partire da calzature adeguate, guanti, cappelli), mancanza di bagni chimici, ricorso al cottimo. “Il sindacato di strada intende privilegiare un rapporto diretto coi lavoratori, offrendo loro assistenza sindacale e informazione sui diritti del lavoro, a partire da paghe, contratti, contributi. È significativa la presenza dell’assessora regionale Miglietta: denota una volontà a verificare in prima persona e insieme a noi le condizioni di lavoro, oltreché il rispetto della normativa e delle ordinanze anti-caldo. In provincia, negli anni abbiamo constatato un progressivo miglioramento sul piano dell’accoglienza e su quello contrattuale, una situazione sicuramente migliore rispetto ad altri territori. Restano alcuni nodi da sciogliere: la piena applicazione della legge 199 a partire dall’operatività della sezione territoriale della Rete per il lavoro agricolo di qualità, una più diffusa cultura della sicurezza, interventi su intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e trasporto”.

L’impegno della Regione Puglia. “Ho scelto di essere a Boncuri con le Brigate del Lavoro della Flai Cgil, che in questo periodo raggiungono i braccianti direttamente nei campi tra Nardò e Galatina per offrire assistenza legale e informazione sui loro diritti, perché il ruolo della Regione su questo fronte è concreto”, dice l’assessora regionale Silvia Miglietta. “È utile verificare di persona le condizioni di lavoro, insieme a chi ogni giorno è impegnato sul campo: sindacato, terzo settore, mediatori. In provincia di Lecce le condizioni di lavoro sono migliorate, i contratti sono più spesso regolari, l’accoglienza funziona meglio rispetto ad altri territori. Questi progressi, frutto del lavoro e dell’impegno di anni, non sono un punto di arrivo. Restano alcuni nodi aperti come la sicurezza, il trasporto, l’intermediazione tra domanda e offerta su cui continueremo a lavorare. La lotta allo sfruttamento e al caporalato si vince con la tenuta nel tempo di una rete tra Regione, Comune, Arpal, sindacati, associazioni datoriali e terzo settore. Domani a Boncuri si ricorderanno i 15 anni dalla rivolta dei braccianti del 2011: una data che segna l’inizio di un percorso ancora aperto che come Regione continuiamo a sostenere”.