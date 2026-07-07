Nel poligono militare di Lecce sperimentati i droni high tech della Nato

Dal 3 luglio è in corso nel poligono di tiro della caserma Torre Veneri di Lecce una dimostrazione della sperimentazione operativa denominata ‘Task Force X – Central Mediterranean’ (TFX-CentMed), promossa da Nato Allied Command Trasformation, al comando dell’Admiral Pierre Vandier e a leadership italiana tramite lo Stato Maggiore della Difesa.

L’obiettivo dell’iniziativa è sperimentare simultaneamente le capacità nei vari campi di azione militari, terrestre, aereo, marittimo, cyber e spaziale, con uno scambio di dati in real time per la condivisione di informazioni nelle quattro diverse dimensioni.

Ieri mattina il poligono di tiro di Torre Veneri è stato aperto alla stampa per visionare la tecnologia militare italiana durante una esercitazione di droni di ultima generazione. È stata illustrata la tipologia dei droni di ultima generazione e il loro impiego tecnico negli scenari di guerra con i relativi dispositivi per intercettarli. Tra le dimostrazioni, anche quella del cane robot utilizzato per le ricognizioni degli ambienti operativi.