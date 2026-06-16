Spari all’esterno della casa del consigliere comunale, indagano i carabinieri

Monteroni (Lecce) – Colpi di arma da fuoco contro il contatore Aqp, all’esterno dell’abitazione di un consigliere comunale, appena rieletto.

Ad essere preso di mira dall’inquietante episodio, verificatosi nei giorni scorsi, è Diego Mancarella, 48 anni, esponente di Forza Italia a Monteroni di Lecce.

Alle Comunali del mese scorso era candidato nella lista “Forza popolare”, a sostegno della sindaca uscente e riconfermata Mariolina Pizzuto. E Mancarella, che ricopre l’incarico di responsabile locale di Forza Italia, è stato eletto in Consiglio comunale.

Ed è stato proprio lui a far scattare l’allarme, allertando – dopo gli spari – le forze dell’ordine e il personale dell’Acquedotto pugliese. Dai fori provocati da un’arma da fuoco, peraltro, sarebbe fuoriuscita molta acqua.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della Compagnia di Lecce, che ora conducono le indagini per provare a identificare i responsabili dell’atto criminoso. E un aiuto in tale direzione potrebbe arrivare dalle immagini di telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Il politico è stato ovviamente ascoltato per capire se abbia ricevuto minacce o richieste particolari e se l’episodio sia collegato all’attività pubblica o alla sfera privata.