Acquedotto Pugliese ripristina tempestivamente la tubazione fognaria a Otranto

BARI – L’ostruzione della tubazione fognaria, riscontrata in prossimità del Molo dei Santissimi Martiri a Otranto, emersa durante il sopralluogo congiunto del 16 giugno effettuato da Acquedotto Pugliese (AQP) con Comune, Capitaneria di Porto e Ufficio Ambiente, è stata prontamente risolta già nella stessa serata del 16. Il disservizio ha comportato un modesto sversamento subito rientrato.
L’intervento tempestivo delle squadre tecniche di AQP ha consentito di ripristinare la funzionalità della condotta e di mettere in sicurezza l’area interessata, limitando al minimo gli effetti del disservizio che aveva coinvolto la rete di raccolta delle acque meteoriche.
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