ASL Lecce: Flavio Roseto nominato Amministratore Unico di Sanitaservice

Il Direttore Generale della ASL Lecce Gianluca Capochiani ha nominato Flavio Roseto Amministratore Unico della società in house Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, al termine della procedura ad evidenza pubblica avviata dall’Azienda nel rispetto delle linee guida regionali in materia di organizzazione e gestione delle società in house del Servizio Sanitario Regionale.

La Sanitaservice ASL Lecce è la società in house interamente partecipata dalla ASL Lecce che svolge servizi strumentali e di supporto a diverse attività dell’Azienda sanitaria. Garantisce servizi fondamentali, tra cui il trasporto sanitario e secondario, il supporto al sistema dell’emergenza-urgenza, i servizi di ausiliariato, la logistica, la manutenzione, il supporto amministrativo e altre attività essenziali per il funzionamento delle strutture ospedaliere e territoriali, contribuendo ogni giorno alla continuità e alla qualità dell’assistenza e dell’accoglienza.

La nomina di Flavio Roseto, manager con una consolidata esperienza nella governance sanitaria e di aziende pubbliche, rappresenta un passaggio importante per assicurare efficienza amministrativa e gestionale alla società, chiamata a proseguire il percorso di crescita e innovazione al servizio della sanità pubblica del territorio.

“Auguro buon lavoro a Flavio Roseto. La sua pluriennale esperienza gestionale nelle Sanitaservice e nella gestione di importanti società pubbliche, rappresenta un patrimonio di competenze fondamentale per accompagnare la Società nelle sfide future, valorizzandone il ruolo strategico a supporto delle attività della ASL Lecce e coniugando innovazione organizzativa, qualità dei servizi ai cittadini e solidità dei conti” ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Lecce, Gianluca Capochiani.