La “Carta del Bene in Comune per cittadini e amministratori”: una nuova alleanza per trasparenza, legalità e partecipazione

LECCE – Si è tenuto presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Lecce l’incontro ufficiale di presentazione della “Carta del Bene in Comune per cittadini e amministratori”, promossa nell’ambito delle iniziative per la legalità, la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ANCI Puglia, Fondazione IFEL e un gruppo di comuni salentini (con il Comune di Nociglia nel ruolo di ente capofila), sotto il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento tramite Scuola Civica – IntegroLAB.

La “Carta”, frutto di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento continuo di amministrazioni, associazioni e rappresentanze civiche, si configura come un vero e proprio manifesto condiviso. Il documento punta a ridefinire i rapporti tra istituzioni e cittadinanza basandosi su principi fondamentali quali l’integrità, la trasparenza, la corresponsabilità e la cura dei beni comuni, per rendere la Pubblica Amministrazione sempre più accessibile e vicina ai bisogni del territorio.

L’evento ha visto una folta e qualificata partecipazione di autorità civili, militari e giudiziarie, oltre ai Sindaci, ai Segretari Generali della provincia e ai rappresentanti delle principali istituzioni locali.

La mattinata si è aperta con i consueti saluti istituzionali del Prefetto, del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, del Prof Francesco Tuccari in rappresentanza della Rettrice dell’Università del Salento, nonché de Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia.

In particolare, il Prefetto Natalino Manno ha espresso particolare apprezzamento per la rete interistituzionale che si sta rafforzando sempre di più a tutela della legalità e della gestione corretta della cosa pubblica, contrastando il fenomeno della corruzione, particolarmente subdolo, pericolo concreto per il territorio salentino. Ha inoltre sottolineato la necessità di condivisione delle politiche di legalità da parte dei cittadini che dispongono di istituti, come il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, per vigilare sull’operato degli Enti locali, chiamati a loro volta a redigere piani anticorruzione sempre più concreti ed aderenti alle criticità del territorio.

Il Presidente dell’ANAC Giuseppe Busia ha richiamato l’importanza dell’iniziativa odierna, che formalizza un patto di cittadinanza attiva, in base al quale tutti sono portatori sia di diritti che di doveri, come ricorda l’art. 2 della nostra Costituzione, particolarmente cogente soprattutto per chi esercita funzioni pubbliche, elettive e non. Questepercorso crescente di condivisione e consapevolezza si snoderà all’insegna delle tre “I”, quali “Integrità”, “Impegno” e “Insieme”.

È poi seguito il dibattito, moderato dal Consigliere Nazionale ANAC Consuelo Del Balzo, che ha richiamato la mission del progetto, teso a favorire lo sviluppo di una cittadinanza consapevole, grazie al protocollo d’intesa che coinvolge istituzioni e società civile, da cui è scaturito un percorso formativo gratuito e fruibile sulla piattaforma Unisalento (al seguente link: https://forms.gle/3rLbJy8nipfc2LnM8), a beneficio di cittadini e amministratori pubblici.

La presentazione odierna in Prefettura è stata dedicata alla consultazione pubblica e aperta dalla Carta del Bene in Comune, presentata per la prima volta ed in sottoscrizione il prossimo 4 settembre a Nociglia.

La Carta e’ un primo output del progetto formativo che propone 48 podcast organizzati in otto moduli tematici dedicati ai principali ambiti dell’azione amministrativa: dalle istituzioni all’etica pubblica, dalla governance agli appalti, dalla trasparenza digitale alla sicurezza, fino all’europrogettazione.

Nel corso della mattinata si sono susseguiti molteplici interventi di rilevante spessore istituzionale e accademico, quali quelli del Prof. Luigi Melica, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, del Vicario ANCI Puglia Michele Sperti, del Consulente della Fondazione IFELManuel Bordini, del Sindaco del Comune di NocigliaVincenzo Vadrucci, del Segretario Generale della Provincia di LecceAngelo Caretto.

A impreziosire e arricchire il dibattito, in chiusura, sono stati i contributi straordinari del giornalista d’inchiesta Paolo Borrometi, impegnato da anni nella lotta contro le organizzazioni mafiose, e di Don Antonio Coluccia, figura simbolo del contrasto allo spaccio, alla criminalità e ai fenomeni di illegalità diffusa nelle periferie. Entrambi hanno portato il proprio contributo nella veste di autorevoli esponenti della società civile, portatori dei valori di cittadinanza attiva, che hanno espresso apprezzamento per l’intenso lavoro interistituzionale messo in campo nella provincia di Lecce, sulla strada giusta per una sempre maggiore affermazione dei valori di trasparenza e legalità dell’agire pubblico di amministratori e cittadini, ripudiando la cultura del disimpegno ove tende ad insinuarsi la criminalità organizzata.

La presentazione della bozza della Carta rappresenta solo la prima tappa di un percorso aperto alla collettività: i partecipanti e tutti gli stakeholder del territorio sono stati invitati a consultare la “Carta del Bene Comune” e a inviare osservazioni e feedback per giungere a una stesura finale pienamente condivisa.

A conclusione della consultazione, la Carta sarà integrata con i contributi raccolti e presentata nella sua versione definitiva quale esito di un percorso condiviso tra istituzioni, amministratori e cittadini, a testimonianza di un metodo di lavoro fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla costruzione partecipata delle politiche pubbliche.

Si ricorda, infine, che fino al 30 agosto 2026 rimarrà aperto a tutti gli interessati l’accesso al percorso formativo online intitolato “Bene In Comune”, raggiungibile previa iscrizione al link dedicato (https://forms.gle/3rLbJy8nipfc2LnM8).