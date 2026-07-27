La ricetta del giorno: Pasta terra e mare di primavera

Ingredienti per 4 persone:

350 gr di pasta

400 gr di pesce spada in tranci

300 gr di asparagi

100 gr di pomodorini

1 spicchio d’aglio

Sale

Olio evo

Prezzemolo tritato

Peperoncino

Procedimento:

In una padella soffriggere lo spicchio d’aglio e il peperoncino;

Aggiungere i pomodorini tagliati a metà, salare e cuocere a fuoco vivace per qualche minuto;

Lavare e pulire gli asparagi tagliandoli a pezzi e aggiungerli ai pomodori e proseguire la cottura;

Tagliare il pesce spada a dadini e aggiungere ai pomodorini con gli asparagi;

Lasciare cuocere pochi minuti e salare;

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata;

Scolare al dente;

Versare la pasta nella padella con il pesce spada e saltare per insaporire;

Condire con il prezzemolo e servire.