La ricetta del giorno: Pasta terra e mare di primavera

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di pasta
400 gr di pesce spada in tranci
300 gr di asparagi
100 gr di pomodorini
1 spicchio d’aglio
Sale
Olio evo
Prezzemolo tritato
Peperoncino
Procedimento:
In una padella soffriggere lo spicchio d’aglio e il peperoncino;
Aggiungere i pomodorini tagliati a metà, salare e cuocere a fuoco vivace per qualche minuto;
Lavare e pulire gli asparagi tagliandoli a pezzi e aggiungerli ai pomodori e proseguire la cottura;
Tagliare il pesce spada a dadini e aggiungere ai pomodorini con gli asparagi;
Lasciare cuocere pochi minuti e salare;
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata;
Scolare al dente;
Versare la pasta nella padella con il pesce spada e saltare per insaporire;
Condire con il prezzemolo e servire.
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: baccalà fritto
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Pennette rigate alla pizzaiola
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Orecchiette ai broccoli
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: terrine di scamorza al forno
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Pipe rigate con crema di zucchine e pomodori secchi
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: vellutata di piselli