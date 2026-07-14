Bando per assegnazione degli stabilimenti balneari: a Roma il dialogo con le associazioni dei gestori continua

ROMA – Ieri si è tenuta una nuova riunione MIT, tra il Ministro Salvini, le Associazioni di categoria, regioni costiere, ANCI per parlare dell’applicazione della Direttiva Bolkestein (2006/123/CE), normativa europea che mira a liberalizzare il mercato dei servizi e, quindi, che impone l’assegnazione della gestione degli stabilimenti balneari con dei bandi pubblici.

“Confimprese demaniali Italia auspica un’immediato provvedimento politico che confermi l’assetto di indirizzo della bozza del bando tipo con alcune improcrastinabili integrazioni che meglio delineano i criteri di partecipazione ai bandi – spiega il presidente Mauro Della Valle –

È necessario parametrare in termini di percentuali il concetto di scarsità della risorsa spiaggia rafforzando l’individuazione di una percentuale certa di spiaggia usufruibile e concedibile. In Puglia per esempio il dato è del 60% di spiagge libere e del massimo 40% concedibile.

Altro aspetto importante è definire la tipologia delle strutture da realizzare prima del bando di gara per evitare che progetti vincitori siano poi bocciati da vincoli diversi. Restiamo comunque soddisfatti della bozza bando tipo convinti che politicamente si può ancora di più difendere il sistema turistico balneare italiano, eccellenza unica e mondiale.