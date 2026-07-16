Nuovo regolamento Case per la vita, Fratelli d’Italia: “Regione garantisca continuità assistenziale e posti di lavoro”

“Sul nuovo Regolamento regionale per le case per la vita c’è grande preoccupazione. Le audizioni di ieri in Commissione Sanità confermano l’allarme che abbiamo raccolto dagli operatori del settore sociosanitario e che ci ha portato un mese fa a presentare una mozione per impegnare la Giunta regionale a congelare la bozza del Regolamento, che presenta molte criticità e che mette a rischio la continuità assistenziale per gli ospiti delle Case per la vita, e moltissimi posti di lavoro.” Lo dichiara il presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri.

“Prima di cambiare le regole di accreditamento e accesso, serve una ricognizione delle strutture già operative, ed è quello che abbiamo chiesto con un’interrogazione urgente il 25 giugno scorso.

Ieri l’assessore Pentassuglia ci ha assicurato che gli uffici risponderanno a stretto giro alle nostre domande: quante sono le case per la vita autorizzate a bassa intensità? Quante invece quelle autorizzate a media intensità, con standard organizzativi e costi di gestione più elevati? Quante di queste sono guidate da soggetti che operano nella psichiatria, e quante invece da enti che operano nella disabilità e non hanno alcuna esperienza di psichiatria?

È un problema sociale enorme, in una regione come la Puglia dove sono oltre 780mila le persone con disturbi psichiatrici accertati, senza contare i casi sommersi. Il territorio regionale presenta tassi elevati, con circa 63 casi di schizofrenia ogni 10mila abitanti (il doppio della media nazionale) e una diffusione della depressione che colpisce due pugliesi su dieci.

Le case per la vita sono strutture residenziali che accolgono persone con problemi psichiatrici stabilizzati e disabilità psicosociali, che non possono vivere in famiglia e che hanno bisogno di interventi continuativi e di assistenza qualificata. Secondo i lea, la media intensità assistenziale è un requisito indispensabile per ottenere la copertura integrale della retta delle case per la vita da parte del servizio sanitario nazionale. Ci sono precisi standard da rispettare, logistici e strutturali e di personale, ad esempio le dimensioni contenute, un limite massimo di posti letto per struttura; l’assistenza garantita da un’equipe multidisciplinare con educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, operatori sociosanitari presenti h24. Tutti questi standard hanno un costo, nettamente superiore rispetto ai requisiti richiesti alle case per la vita a bassa intensità assistenziale.

La bozza del nuovo Regolamento regionale prevede invece il declassamento generalizzato delle strutture, senza distinzione tra quelle già autorizzate a media intensità e bassa intensità assistenziale. Così si rischia di favorire solo pochi enti gestori, mettendo sullo stesso piano tutte le strutture e penalizzando quelle che hanno faticato per mettersi in regola e guadagnarsi il riconoscimento di media intensità. Se queste strutture venissero declassate, la quota sanitaria si ridurrebbe al 40% e i costi a carico delle famiglie salirebbero fino a 2.000/2.500 euro al mese, una cifra proibitiva per moltissimi utenti. A catena, sarebbero a rischio le cure per molti pazienti con disturbi mentali in fase acuta, con potenziali ricadute sui servizi psichiatrici ospedalieri, 118 e pronto soccorso; molte famiglie verrebbero lasciate sole ad affrontare la cura di questi pazienti fragili; tanti dipendenti verrebbero licenziati.

Vogliamo sapere qual è il risparmio che la Regione ha calcolato di ottenere con la revisione delle autorizzazioni e delle rette. Eliminare gli sprechi e non i servizi: questo dev’essere l’obiettivo della sanità regionale, senza far pagare i tagli alle persone più fragili, alle loro famiglie e ai lavoratori”.