Darsena di San Cataldo, posti barca da mille euro. Dragaggi assicurati dal gestore, ma la fase documentale non è chiusa

LECCE – La vera novità non riguarda soltanto la riapertura della darsena di San Cataldo, ma la promessa di una gestione capace di risolvere quello che per anni è stato il principale incubo dei diportisti: l’insabbiamento del canale di accesso dopo le mareggiate. Se gli ultimi passaggi amministrativi saranno completati rapidamente, il porto turistico potrà finalmente tornare operativo con una manutenzione costante, con tariffe più alte rispetto al precedente gestore fino alla fine di ottobre e l’obiettivo di ampliare i servizi a disposizione degli utenti. Per il momento, però, resta da attendere la conclusione dell’iter burocratico che impedirà ancora per qualche giorno l’apertura ufficiale.

A rassicurare gli operatori del mare è Claudio Cucci, amministratore unico della Soluzioni Marittime Srl di Ugento (che vedete in foto, con la canottiera nera, nel suo intervento a Palazzo Carafa di ieri) società individuata per la gestione temporanea della darsena. Allo stesso titolare fa capo “Onda Marina”, impresa che nelle scorse settimane si è occupata del dragaggio e della rimozione di sabbia e posidonia dall’imboccatura della Darsena. Un elemento viene considerato determinante: la stessa realtà imprenditoriale ha già eseguito nelle scorse settimane il dragaggio dell’imboccatura del porto e la rimozione di sabbia e posidonia, acquisendo così una conoscenza diretta delle criticità dell’area. “Non ci saranno problemi nel mantenere il canale navigabile fino a ottobre. Disponiamo dei mezzi necessari per intervenire tempestivamente qualora sabbia o posidonia dovessero ostruire nuovamente l’accesso al porto. I diportisti potranno uscire in mare senza dover attendere interventi esterni”, ha spiegato Cucci nel corso della Commissione Controllo XI, presieduta da Antonio Rotundo, che si è tenuta ieri mattina.

L’aspetto che più convince gli utenti è proprio questo: la manutenzione non dipenderà più esclusivamente dai tempi del Comune, ma potrà essere effettuata direttamente dal gestore ogni volta che le condizioni del mare lo renderanno necessario. Una soluzione che punta a scongiurare i lunghi periodi di inattività vissuti negli ultimi anni. L’entusiasmo, tuttavia, deve fare i conti con un ultimo passaggio amministrativo. La documentazione necessaria per perfezionare l’affidamento è ancora in fase di completamento e manca la determina che renderà ufficiale la consegna della struttura. Per questo motivo la darsena non è ancora operativa. “Stiamo completando tutti gli adempimenti richiesti per le concessioni. È difficile indicare una data precisa, ma l’auspicio è di aprire il prima possibile”, ha aggiunto Cucci.

Sul fronte economico, i costi degli ormeggi risultano leggermente superiori rispetto alla precedente gestione stagionale, ma restano contenuti se rapportati ai servizi annunciati. Per mantenere un’imbarcazione in porto fino al 31 ottobre saranno necessari tra gli 800 e i 1.000 euro, mentre chi preferirà una soluzione mensile spenderà 350 euro, tariffa che salirà a 400 euro nel solo mese di agosto.

Il progetto non si limiterà ai posti barca. La società punta infatti a trasformare la darsena in un punto di riferimento per la nautica e per il turismo, con l’attivazione di un distributore di carburante, un punto ristoro con bar e la possibilità di organizzare momenti di aggregazione come aperitivi sul porto.

“Non siamo interessati a fare speculazione. Vogliamo valorizzare la darsena perché crediamo nel mare e nel suo potenziale. Lavoriamo in questo settore da oltre vent’anni e metteremo tutta la nostra esperienza al servizio del porto”, ha sottolineato Cucci, ricordando anche la lunga tradizione familiare nella gestione degli stabilimenti balneari.

Anche il presidente della Commissione Controllo XI, Antonio Rotundo, considera decisiva la possibilità di assicurare una manutenzione costante del canale. “Il valore aggiunto di questa gestione è proprio la garanzia della disostruzione dell’imboccatura per tutta la stagione. È il problema che più di ogni altro ha penalizzato i diportisti negli ultimi anni”, ha osservato, ricordando inoltre che il bando prevedeva esclusivamente l’affidamento della gestione del porto e non imponeva l’attivazione di servizi aggiuntivi come bar o distributore di carburante, che rappresentano quindi un’iniziativa della società.

Resta soltanto da sciogliere l’ultimo nodo amministrativo. “Siamo ancora nella fase di acquisizione della documentazione necessaria e la determina di affidamento non è stata ancora adottata. L’auspicio è che tutto venga definito in tempi rapidi, perché la stagione estiva è già entrata nel vivo”, ha concluso Rotundo. Dopo settimane di lavori e attese, la darsena di San Cataldo vede finalmente avvicinarsi la ripartenza, ma per il taglio del nastro servirà ancora un ultimo passaggio negli uffici comunali.