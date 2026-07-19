Via XXV Luglio, il filobus resta anche con la Ztl: confermati bus e taglio dei parcheggi in viale Cavallotti

LECCE – La trasformazione di via XXV Luglio in una Zona a traffico limitato permanente non comporterà l’addio del filobus. Anche dopo la conclusione dei lavori, il mezzo elettrificato dovrebbe continuare a transitare davanti alla Prefettura e al teatro Politeama Greco. È questa la linea verso cui si sta orientando l’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone, che punta a mantenere in funzione l’infrastruttura elettrica già presente lungo uno degli assi strategici del centro cittadino. Prima della decisione definitiva, tuttavia, resta da superare una verifica di carattere tecnico: bisognerà accertare che il nuovo basolato possa sopportare nel tempo il passaggio frequente di un mezzo pesante come il filobus, senza subire cedimenti o danneggiamenti. Per questo l’ufficio Mobilità ha chiesto al settore Lavori pubblici le necessarie rassicurazioni sulla resistenza della pavimentazione. Sul piano politico, invece, la direzione appare ormai definita. Rispetto all’impostazione della precedente amministrazione Salvemini, che aveva immaginato una pedonalizzazione completa dell’area, Palazzo Carafa ha scelto la strada di una Ztl attiva 24 ore su 24.

Una soluzione che consentirà il transito regolamentato, compreso quello del trasporto pubblico, dei taxi e dei veicoli autorizzati dei residenti. Intanto il cantiere procede con gli interventi sul lato destro della strada rispetto all’attuale senso di marcia. “L’intenzione è di lasciare il filobus in via XXV Luglio e di far passare da viale Cavallotti gli altri mezzi elettrificati che possono viaggiare a batteria – spiega l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia –. Di fronte ci sono i parcheggi del Liberty, per cui non c’è un problema di stalli”. Mantenere il filobus lungo il suo attuale percorso consentirebbe soprattutto di continuare a sfruttare la rete elettrica già installata, evitando di lasciare inutilizzata un’infrastruttura realizzata proprio per il trasporto pubblico elettrificato. L’ultima incognita rimane dunque legata alla compatibilità con la nuova pavimentazione. “È da valutare soltanto il passaggio del filobus su via XXV Luglio – chiarisce ancora Capoccia –. Bisognerà capire se regge il basolato. Tutti gli altri bus passeranno da via Cavallotti”. E proprio su viale Cavallotti non si intravedono ripensamenti, nonostante le proteste e le richieste avanzate dai residenti. Il Comune intende confermare sia il transito degli autobus del trasporto pubblico locale sia la cancellazione dei 74 posti auto prevista dal nuovo assetto della mobilità.

Gli abitanti della zona continuano a denunciare le difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto nelle ore serali e notturne, sottolineando come il Liberty, pur trovandosi nelle immediate vicinanze, rappresenti una soluzione a pagamento ritenuta troppo onerosa per chi vive stabilmente nel quartiere. Le richieste di rivedere il progetto, però, non sembrano destinate a trovare accoglimento. Il passaggio dei mezzi pubblici lungo viale Cavallotti è previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile e rientra nella più ampia riorganizzazione della circolazione attorno al centro. Secondo Sgm, l’anello destinato al trasporto pubblico deve rimanere sgombro per permettere agli autobus di viaggiare senza ostacoli e garantire maggiore regolarità al servizio. Palazzo Carafa considera inoltre il parcheggio Liberty una possibile risposta alla domanda di sosta della zona, mentre i residenti contestano l’equiparazione tra la disponibilità di posti a pagamento e la possibilità, ormai fortemente ridotta, di parcheggiare gratuitamente nei pressi delle proprie abitazioni. A pochi metri di distanza si delineano così due assetti differenti ma complementari nel nuovo disegno della mobilità cittadina: via XXV Luglio sarà sottratta al traffico ordinario attraverso la Ztl, pur conservando il passaggio del filobus se arriverà il via libera tecnico sul basolato; viale Cavallotti, invece, diventerà uno degli assi principali per autobus e mezzi elettrificati in grado di viaggiare a batteria. Una configurazione destinata a consolidarsi con la conclusione dei cantieri e che, almeno allo stato attuale, non contempla alcun passo indietro sui 74 parcheggi destinati a scomparire.