Campagna Abbonamenti 2026/2027 “Magia del mare”: al via lunedì 3 agosto

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Lunedì 3 agosto al via la campagna abbonamenti del Lecce per la stagione 2026/27 . Prezzi leggermente in aumento rispetto alla scorsa stagione. Il rinnovo dell’abbonamento per le Curve costa 269 euro, per la Tribuna Est 355, per la tribuna centrale inferiore 500, per la tribuna centrale superiore 750, per le poltronissime 1485. Per i nuovi abbonati le Curve costano 325 euro, per la Tribuna Est 500, per la tribuna centrale inferiore 570, per la tribuna centrale superiore 860, per le poltronissime 1750.

La campagna abbonamenti è articolata in tre fasi.

FASE 1: PRELAZIONE (dal 3 fino alle ore 18.00 del 21 agosto )

Durante questo periodo non saranno emessi nuovi abbonamenti né cambi posto. Si ricorda che, per tutto il periodo di prelazione (dal 3 al 21 agosto ), i posti resteranno bloccati in attesa del rinnovo da parte dell’abbonato della stagione 25/26. Coloro i quali volessero cambiare i posti della scorsa stagione dovranno attendere l’avvio del periodo “VENDITA LIBERA”.

FASE 2: PAUSA TECNICA (22 agosto) – NESSUNA POSSIBILITÀ di ACQUISTO. In questo giorno non sarà possibile sottoscrivere abbonamenti né online né presso i punti vendita.

FASE 3: VENDITA LIBERA – CAMBIO POSTO – SOTTOSCRIZIONI TRIBUNA EST

(dal 24 fino alle ore 18.00 del 29 agosto). AVVIO VENDITE PER I NUOVI ABBONATI E RINNOVI: apertura u‑ciale della vendita libera per i nuovi abbonamenti e rinnovi. Si rammenta che in questa fase i vecchi abbonati della stagione 25/26 manterranno il diritto allo sconto come vecchio abbonato ma perderanno la possibilità di riconfermare lo stesso posto della scorsa stagione laddove non disponibile al momento della sottoscrizione. In questa fase le sottoscrizioni degli abbonamenti nel settore TRIBUNA EST da parte di abbonati della stagione 25/26 che non hanno rinnovato nella 1° fase di prelazione, potrà avvenire solo presso il punto vendita DEGHI. Gli abbonati di qualsiasi settore della scorsa stagione che vorranno spostarsi nel settore TRIBUNA EST perderanno il diritto allo sconto come vecchio abbonato