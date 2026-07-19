Domenica drammatica sul litorale: tre morti e due salvati in extremis

SALENTO – Giornata drammatica per i bagnanti sulle coste del Salento, dove nel giro di poche ore si sono registrati tre decessi e due gravi principi di annegamento in diverse località balneari della provincia.

Il primo tragico episodio è avvenuto nella tarda mattinata in località Paterte, sul tratto di litorale compreso tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli. Un uomo di 73 anni, residente a Cutrofiano, si trovava in acqua insieme alla moglie quando è stato colto da un improvviso malore. Nonostante l’immediato intervento di alcuni bagnanti e i successivi tentativi di rianimazione cardio-polmonare – proseguiti per circa un’ora prima da un operatore della Misericordia presente sul posto e poi dal personale del 118 – per il settantatreenne non vi è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto per i rilievi di rito.

Nelle stesse ore si sono consumate altre due tragedie. A Castrignano del Capo un uomo di 90 anni è deceduto all’interno di una piscina, mentre a Torre Chianca, marina di Lecce, una donna ha perso la vita a causa di un malore fulminante accusato mentre si trovava sulla spiaggia.

Il bilancio della giornata è stato parzialmente limitato dal salvataggio in extremis di altri due bagnanti colti da risacca o malore in acqua. Il primo intervento è scattato a San Cataldo, marina di Lecce, dove un uomo è stato tratto in salvo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Il secondo salvataggio si è verificato a Gallipoli, dove i sanitari del 118 sono riusciti a stabilizzare un sessantanovenne che aveva rischiato di annegare.