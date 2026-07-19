“Salento a fuoco”. Atc pronta a dare una mano, con ronde antincendio dei volontari

“Il Salento sta bruciando. Dopo il parco di punta Pizzo, la tragedia della collina della Serra di Ruffano: una tragedia ambientale, paesaggistica, economica che non possiamo continuare a tollerare come fosse una maledizione divina da accettare. L’Atc è pronta ad andare in prima linea su più fronti”.

A 24 ore dalle immagini del rogo, probabilmente doloso, che ha distrutto uno dei luoghi più incantati del Salento e della Puglia, Daniele Danieli, presidente dell’Ambito Territoriale della caccia di Lecce non si limita a una dichiarazione di solidarietà, pure naturalmente doverosa, ma chiede uno scatto d’orgoglio immediato alle istituzioni e alla cittadinanza perché ci si possa riprendere la bellezza di quell’oasi il prima possibile.

“Il Salento è amato e, come tutte le cose uniche e belle, anche tanto invidiato – scrive Danieli -. Saranno le indagini a ricostruire l’innesco e, forse, a individuare eventuali responsabili. Ma l’ente che rappresento e che ha al suo interno le rappresentanze delle associazioni di cacciatori, ambientalisti e agricoltori non può rimanere a guardare. Noi ci siamo. Vogliamo esserci in modo concreto: convochiamo un tavolo tecnico per i reimpianti e mettiamo a disposizione i nostri associati, a titolo volontario e gratuito, per una vigilanza attiva contro gli incendi nei punti più sensibili del territorio”. Il funzionario Atc Lecce Alberto Del Genio spiega poi che già sull’area distrutta dal rogo «sono stati diversi gli interventi di miglioramento dell’habitat, con colture a perdere, siepi, cespugli, aree boscate. E ancora le numerose giornate ecologiche che coinvolgono nella pulizia studenti e semplici cittadini, e il ripopolamento di lepre europea, e il monitoraggio dell’avifauna sia stanziale che migratoria». E se il bilancio delle aree boschive distrutte parla di circa 30 ettari e di un patrimonio immenso andato perduto, è ancora da quantificare il triste bilancio delle centinaia, forse migliaia di animali che sono morti nelle fiamme, come puntualmente accade. “L’Atc Lecce – ricorda Del Genio – è l’unico ente strumentale della regione nella gestione faunistico ambientale, e dovrebbe pertanto avere maggiore capacità di agire e risorse adeguate per invertire davvero questa tendenza di distruzione della nostra bellissima terra”.