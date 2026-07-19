Tutto pronto per la maison des pricesses

“La Maison des Princesses”, il nuovo party atelier ispirato alle principesse Disney

Non una semplice ‘sala feste’ ma uno spazio dove i più piccoli possono sognare in grande: apre a Lizzanello “La Maison Des Princesses”, un luogo dedicato al gioco e alla fantasia, dove tutto è studiato nei minimi dettagli per permettere ai bimbi di vivere la magia di sentirsi in una favola Disney.

“La maison des Princesses” nasce da un’idea di Francesca De Vita, fondatrice di Frozen Sisters party, che dal 2015 regala a centinaia di bambine (e non solo!) l’emozione di incontrare dal vivo le principesse Disney. Dallo scorso anno, ai personaggi interpretati dal suo incredibile team, si sono aggiunte le Huntrix, girl band del K-pop, celebri in tutto il mondo per il film d’animazione K-Pop Demon Hunters.

La “Maison des princesses” è uno dei sogni nel cassetto che ho custodito per tanti anni – ci racconta Francesca –

Per molto tempo ho immaginato un luogo speciale, diverso da tutti gli altri, in cui i bambini potessero festeggiare il loro compleanno vivendo qualcosa di più di una semplice festa. Uno spazio in cui ogni dettaglio fosse pensato per far sognare e che fosse capace di accendere l’immaginazione, di stimolare la creatività e regalare ricordi destinati a rimanere nel cuore.

Abbiamo scelto di realizzare qualcosa di diverso dalle classiche aree gioco, senza gonfiabili o playground, ma un piccolo villaggio parigino costituto da casette attività, fra cui un cinema, un beauty salon, una piccola spa con vasca di palline e un café, il Tiana’s Café.

Questo è uno degli spazi a cui sono più affezionata, un piccolo spazio dove i bambini possono divertirsi con tazzine, piattini e accessori in legno.

È una delle mie casette preferite e ho scelto di dargli il nome della principessa in cui mi sono sempre riconosciuta: Tiana. La sua storia parla di una ragazza che, con impegno, dedizione, sacrificio e determinazione, riesce a realizzare il suo sogno. È una storia che sento molto vicina alla mia, perché anche “La Maison Des Princesses” è nata da un sogno custodito nel cuore, coltivato con pazienza e costruito un passo alla volta.

La Maison Des Princesses è la naturale evoluzione della nostra storia; infatti da anni portiamo la magia delle principesse nelle case, nei compleanni e negli eventi, regalando emozioni a tantissimi bimbi.

Ogni angolo della nostra Maison racconta una parte della mia storia e dietro a ogni scelta ci sono passione, sacrificio, dedizione e tanto tanto amore.

Credo che il dono più bello che possiamo fare ai bambini sia lasciare spazio alla loro immaginazione, farli sentire protagonisti delle loro favole e ricordare loro che i sogni, quando vengono coltivati con il cuore, possono davvero diventare realtà.