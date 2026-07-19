Violento impatto tra moto e auto in località Pagani: grave un ventinovenne

NARDÒ (Lecce) – Sono al vaglio delle forze dell’ordine la cause che del grave scontro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Nardò, nei pressi della località Pagani tra Suzuki GSX-R 600 e una Toyota Yaris sono venute a collisione.

Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta, un ragazzo di 29 anni originario di Nardò. Raggiunto tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata a causa dei severi traumi riportati.

Le persone che si trovavano a bordo dell’utilitaria sono state invece accompagnate all’ospedale di Gallipoli per essere sottoposte ai controlli medici di routine. I rilievi stradali e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della Polizia Locale di Nardò, intervenuti sul posto per avviare gli accertamenti legali.