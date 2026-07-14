Violenze fisiche e psicologiche alla madre per estorcere soldi e acquistare droga: arrestata e subito scarcerata

SQUINZANO (Lecce) – Avrebbe costretto la madre, negli ultimi dieci giorni, a dormire chiusa a chiave nella propria camera per timore di aggressioni notturne. È la punta dell’iceberg di una storia di abusi e sopraffazioni di una donna di 53 anni, che, pur di racimolare soldi da destinare all’acquisto di stupefacente, non avrebbe esitato a creare un clima di terrore in casa dove si era trasferita dopo la fine della relazione con il compagno. La donna è stata arrestata il 10 luglio dai carabinieri di Campi: prima in carcere e poi confinata ai domiciliari subito dopo l’udienza di convalida.

Minacce, intimidazioni, maltrattamenti alla madre per soddisfare le proprie richieste di denaro e acquistare così stupefacente. Dalle indagini condotte dai carabinieri, dal 2024, anche in verosimile correlazione con l’assunzione di sostanze stupefacenti e con la necessità di procurarsi il denaro occorrente per acquistare la droga, in maniera abituale e continuativa, maltrattava la madre sottoponendola a reiterate condotte aggressive, violente, minacciose e sopraffattorie, nonché a continue sottrazioni di denaro e di beni personali, cagionandole sofferenze fisiche e psichiche e costringendola a vivere in un persistente stato di paura e soggezione.

In numerose occasioni, nel corso di discussioni sorte per motivi legati alla vita domestica, si poneva a distanza ravvicinata dalla madre, le urlava contro e la minacciava di morte, assumendo atteggiamenti tali da rendere necessario, in più circostanze, l’intervento dei Carabinieri per contenerla e riportare la calma nell’abitazione; in più occasioni sottraeva alla madre somme di denaro custodite nel portafogli e oggetti personali presenti nell’abitazione, che successivamente vendeva per procurarsi denaro; il 21 novembre 2025, approfittando dell’assenza della madre, si impossessava del salvadanaio custodito nella camera da letto di quest’ultima, contenente la somma di euro 13.000. Alla contestazione dell’accaduto, minacciava di morte la madre e, soltanto dopo circa quattro giorni e a seguito delle ripetute insistenze dei familiari, le restituiva la somma. dopo tale episodio, proseguiva, con frequenza pressoché quotidiana, nelle minacce di morte e nelle sottrazioni di denaro e di beni presenti nell’abitazione, in particolare di oggetti suscettibili di essere facilmente rivenduti; alla fine del mese di giugno 2026, prelevava dal portafogli della madre circa 150 euro e, quando quest’ultima le chiedeva conto del denaro sottratto, le si avvicinava al volto, urlandole contro e minacciandola di morte, alla presenza della figlia convivente invalida.

Nel corso della stessa lite, le spruzzava dell’insetticida negli occhi della madre, pur sapendo che la stessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico per distacco della retina; continuando in queste condotte induceva la madre e la sorella disabile a chiudersi a chiave nelle rispettive camere durante la notte, per timore di essere aggredite mentre dormivano; nella mattinata del 10 luglio 2026, intorno alle 09.00, dopo che la madre le aveva chiesto di rientrare nell’abitazione in orari più consoni e di chiudere la porta al proprio rientro, le si avvicinava improvvisamente e le sferrava un violento schiaffo al volto, continuando a minacciarla di morte.

All’arrivo della sorella, chiamata dalla madre per chiedere aiuto, reagiva al tentativo di quest’ultima di calmarla e di farla allontanare dall’abitazione, lanciandole contro una tazza contenente latte bollente; subito dopo scaraventava la tazza sul pavimento, mandandola in frantumi, mentre la madre e la sorella disabile assistevano ai fatti in evidente stato di paura; anche dopo l’arrivo dei Carabinieri continuava a rivolgere minacce di morte alla madre e, alla presenza dei militari e delle sorelle, le diceva: “… appena vanno via i Carabinieri ti accoltello, così ti tolgo davanti per sempre …”; quindi tentava nuovamente di avvicinarsi alla madre per colpirla, venendo bloccata dai militari. A quel punto è scattato l’arresto.

Nel successivo, interrogatorio, alla presenza dell’avvocato Andrea Capone, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere rendendo, tuttavia, dichiarazioni spontanee con le quali sostanzialmente ammetteva gli addebiti: “Sono profondamente provata, ho riflettuto molto su quello che è successo, mi rendo conto che ho esagerato con mia madre”. per il giudice Angelo Zizzari, che ha disposto i domiciliari subordinati all’applicazione del braccialetto, “la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di commissione di reati della medesima specie si desume nettamente dalle gravi modalità della condotta, evincibili dalle condizioni di grave prostrazione in cui si trovavano la vittima al momento dell’intervento dei carabinieri. Merita di essere rilevato, ancora, come neppure l’intervento dei carabinieri fosse in grado di frenare il comportamento minatorio e aggressivo dell’indagata. L’indagata, pertanto, ha manifestato una totale mancanza di freni inibitori”.