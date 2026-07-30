Colpo al market di Galatina: malviventi forzano l’ingresso e seminano il bottino lungo la via

GALATINA (Lecce) – Incursione notturna ai danni del punto vendita Dok situato all’incrocio tra via Liguria e via XX Settembre. Intorno alle due di notte, due individui travisati sono riusciti ad accedere all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver scardinato con la forza un varco d’ingresso.

Una volta all’interno dell’edificio, gli ignoti si sono appropriati di varia merce, prima di allontanarsi rapidamente a piedi lungo i vicoli circostanti, probabilmente per raggiungere un mezzo d’appoggio. La precipitosa fuga ha tuttavia riservato un imprevisto: gli autori del raid hanno perso lungo il tragitto parte della refurtiva, tra cui due prosciutti interi poi rinvenuti sulla sede stradale.

Mentre i dipendenti del market completano il calcolo complessivo degli ammanchi e dei prodotti asportati, le indagini sono state affidate agli agenti del locale commissariato. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire l’itinerario seguito dai fuggitivi e risalire alla loro identità.

Tra le principali ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è il possibile coinvolgimento degli stessi responsabili di altri colpi analoghi messi a segno negli ultimi mesi nel territorio salentino.