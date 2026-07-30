Madre detenuta con il figlio di 9 mesi, trasferiti all’ICAM di Avellino

Si conclude con un importante risultato la vicenda della giovane madre detenuta nel carcere di Lecce insieme al figlio di appena nove mesi che nei giorni scorsi aveva richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

A seguito dell’interessamento dell’On. Tramacere e della sinergia istituzionale con i Garanti regionali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Piero Rossi, e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Ludovico Abbaticchio, è stato disposto per oggi, 30 luglio, il trasferimento all’ICAM di Avellino della donna e di suo figlio.

L’intervento congiunto e il confronto con tutti i soggetti coinvolti, hanno consentito di individuare una soluzione maggiormente adeguata alla situazione. L’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri), infatti, è una struttura specificamente destinata alle madri detenute con figli piccoli e garantisce condizioni di permanenza più idonee rispetto a un istituto penitenziario ordinario, con ambienti più adeguati alla relazione madre-figlio e una maggiore attenzione agli aspetti educativi, affettivi e relazionali.

Dichiarano i Garanti: “Ci sentiamo fortemente grati per l’impegno messo in atto dall’On Tramacere e dai suoi colleghi, dalla Direzione del Carcere di Lecce e dall’ottima collega Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Lecce, prof.ssa Maria Mancarella. Un lavoro di rete tra le istituzioni migliora la capacità di incidere e di trovare soluzioni per casi particolarmente sensibili. Il diritto a una genitorialità responsabile e il diritto di un minore a vivere in condizioni adeguate devono sempre rappresentare una priorità, nel pieno rispetto delle leggi vigenti dello Stato”. /comunicato