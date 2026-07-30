Incendio tra Matino e Taviano: statale chiusa per due chilometri, deviate auto e mezzi pesanti

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Un vasto incendio e una densa coltre di fumo hanno reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto della Statale 274, l’arteria che collega Gallipoli con il capo di Leuca, all’altezza del territorio tra Taviano, Matino e Melissano. Le fiamme hanno generato una densa fumata che ha completamente invaso le corsie di marcia, azzerando la visibilità e rendendo inevitabile l’interruzione della circolazione per motivi di sicurezza.

Le deviazioni della viabilità sono state attivate all’altezza degli svincoli per Matino e Taviano per chi procede in direzione sud. Le forze dell’ordine e i tecnici della viabilità stanno instradando la circolazione verso la rete stradale interna dei comuni limitrofi. La chiusura del tratto di superstrada, esteso per circa due chilometri, ha provocato il blocco del traffico principale, scaricando l’intero flusso di auto e mezzi pesanti sulla viabilità secondaria dei centri abitati dell’hinterland, dove si registrano evidenti rallentamenti.

Sul posto stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza dei margini della carreggiata. L’arteria stradale rimarrà sigillata fino a quando la visibilità non sarà pienamente ripristinata e non saranno garantite le condizioni per la riapertura dei transiti.