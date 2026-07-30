Controlli della Polfer alla stazione: 33enne arrestato e trasferito a Borgo San Nicola

LECCE – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecce hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari nei confronti di un trentatreenne originario di Monteroni di Lecce.

L’uomo, che si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si è visto notificare la revoca della misura e delle contestuali disposizioni alternative. La magistratura ha infatti disposto l’esecuzione della pena detentiva residua, pari a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito condotte dagli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria del capoluogo, il 33enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce per l’espiazione della condanna.