Truffe ai danni di anziani: arrestata una trentanovenne

MATINO (Lecce) – Una serie di truffe orchestrate ai danni di anziani nel basso Salento è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Matino, che hanno identificato e arrestato la presunta responsabile. Si tratta di una donna di 39 anni, residente in provincia di Napoli e già nota alle forze dell’ordine, colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce.

Le indagini, supportate dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire due diversi episodi avvenuti nella mattinata dello scorso 3 aprile, entrambi basati su classici stratagemmi di raggiro.

Il primo caso si è consumato a Casarano, dove una pensionata del 1942 è stata contattata al tempo da un uomo che si è qualificato come carabiniere. Il sedicente militare ha riferito che il figlio della donna si trovava bloccato in caserma per motivi di giustizia e che, per evitare gravi conseguenze legali ed economiche, era necessario pagare subito 6.000 euro. Non disponendo della cifra in contanti, l’anziana è stata indotta a consegnare i propri gioielli in oro e argento a una complice presentatasi poco dopo alla sua porta.

Nel corso della stessa mattinata, a Matino, la medesima tecnica è stata applicata a un’anziana del 1938. In questa circostanza, il truffatore si è spacciato al telefono per un nipote in grave emergenza a causa dei guai in cui si sarebbe cacciato il padre. Anche in questo caso la vittima, preoccupata, ha consegnato a una donna presentatasi a casa 500 euro in contanti, una carta di credito e monili in oro per un valore stimato di circa 8.000 euro.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri di Matino hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo. La 39enne, che nel frattempo si era allontanata dal Salento per spostarsi nel nord Italia, è stata infine localizzata e bloccata dal personale della Questura di Biella. Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata trasferita nel carcere di Vercelli.