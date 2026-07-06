Decaro il governatore più amato, Adriana Poli Bortone sale al 53%

Con il 66% di gradimento il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è il governatore più apprezzato in Italia secondo la classifica Governance Poll 2026, stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Al suo primo mandato come presidente di Regione, l’ex sindaco di Bari, espressione della coalizione fra centrosinistra e M5S, registra una crescita di due punti percentuali rispetto alle elezioni amministrative dello scorso novembre.

Quanto alla classifica dei sindaci più apprezzati, al 19/mo posto – primo fra i pugliesi – c’è il sindaco di Bari Vito Leccese (centrosinistra), che però con il 56,5% di consenso perde il 13,8% rispetto al giorno della sua elezione, avvenuta nel 2024, e il 4,5% rispetto alla Governance Poll 2025.

Fra i pugliesi è seconda – al 50/mo posto – la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone (centrodestra) con il 53% di consensi, che si traduce in una crescita del 2,3% rispetto alla sua elezione, avvenuta nel 2024, e dell’1% rispetto alla classifica dello scorso anno. Al 67/mo posto c’è il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna (centrodestra), con il 50% di consenso (meno 4% rispetto all’elezione nel 2023, più 4% rispetto al 2025). Segue all’83/mo posto la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo (centrosinistra), con il 47% di consenso (meno 5,8% rispetto alle elezioni nel 2023, meno 10% rispetto a un anno fa). A pari merito c’è infine il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti (centrosinistra), che perde il 7,7% rispetto alle elezioni dello scorso anno.

Ho sempre pensato che un politico non debba guardare ai sondaggi, ma al bene della sua comunità. Continuo a pensarlo. Ma il dato di oggi mi fa riflettere. Questi sono stati i mesi più difficili della mia vita politica: disavanzo della sanità, liste d’attesa, la manovra fiscale, non avevo mai fatto una manovra fiscale nella mia attività amministrativa, e credo che il sondaggio dimostri che se uno con serietà in maniera trasparente, spiega ai cittadini quali sono i problemi senza nasconderli, alla fine diciamo, l’onestà in politica paga. E credo sia accaduto questo”. Lo ha detto a Brindisi il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro commentando il suo primo posto, con il 66% di gradimento, tra i governatori più apprezzati in Italia secondo la classifica Governance Poll 2026, stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.