Decaro, io alla guida del campo largo? Sto facendo il presidente della Regione

“Ora sto facendo il presidente della Regione e ci sono tanti problemi e temi che hanno un riscontro nazionale”. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, commenta durante l’iniziativa ‘Prima le idee’, organizzata da Italia Viva a Bari, la possibilità che lui sia tra i candidati alle primarie per guidare il centrosinistra.

“Poter intervenire oggi – ha detto Decaro – mi serve per tenere insieme quei temi, che sono regionali, con i temi nazionali”, per esempio “la sanità, con i problemi delle liste d’attesa, il sottofinanziamento del fondo sanitario nazionale rispetto all’aumento dei costi, le differenze infrastrutturali, la diminuzione del fondo di perequazione infrastrutturale”.

Con molti parlamentari di Italia Viva “ho fatto un percorso nazionale molto importante e durante la campagna per le Regionali mi hanno sostenuto tutti” ha aggiunto Decaro. “Speriamo di condividere gli obiettivi, le idee possono essere diverse, – ha concluso – ma occorre costruire un programma sul quale la coalizione può lavorare per le Politiche nazionali, che è l’appuntamento elettorale più vicino”.