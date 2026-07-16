Nel Basso Salento torna la magia di Ultimi Fuochi Festival: il teatro al tramonto in un luogo segreto

ORTELLE (Lecce) – Ci sono spettacoli che iniziano quando si alza il sipario, e ce ne sono altri che cominciano nel momento stesso in cui ci si mette in viaggio verso una destinazione sconosciuta. Torna nel Basso Salento Ultimi Fuochi Festival, la rassegna che da nove anni trasforma angoli nascosti e incontaminati del territorio in teatri effimeri immersi nella natura.

Il festival, ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, si prepara a inaugurare la sua IX edizione venerdì 17 luglio alle ore 19.30, con un’anteprima speciale che unisce la presentazione del cartellone ufficiale al debutto di una nuova produzione teatrale. La formula resta fedele alla sua poetica: una location segreta nel territorio di Ortelle, svelata solo all’ultimo momento e illuminata esclusivamente dalla luce dorata del tramonto.

Nato nel 2018 per colmare la carenza di spazi convenzionali dedicati allo spettacolo dal vivo nella zona, Ultimi Fuochi si è imposto come un modello di archeologia naturalistica e culturale.

«Abbiamo pensato di costruire teatri temporanei immersi nella natura dove poter aprire al pubblico il nostro percorso di ricerca», spiegano i direttori artistici Alessandra Crocco e Alessandro Miele. «Le location restano segrete fino all’ultimo minuto in modo che anche la scoperta del luogo sia parte dello spettacolo. Ci siamo armati di buona volontà e decespugliatore per scovare scenografie naturali in campagne sconosciute ai più, mantenendo al contempo attivo tutto l’anno a Spongano un ex mercato coperto comunale con laboratori e spettacoli».

Il festival propone un modo diverso di abitare l’arte: qui lo spettatore si fa viaggiatore, e la performance dialoga direttamente con la pietra antica, il vento tra gli ulivi e i profumi della macchia mediterranea.

A inaugurare la scena sarà “Altrove”, la nuova produzione firmata da Ultimi Fuochi Teatro. Diretto da Alessandro Miele e interpretato da Rita Felicetti, lo spettacolo si ispira liberamente all’omonimo racconto di Brianna Carafa, scrittrice e psicanalista finalista al Premio Strega nel 1975, a lungo dimenticata dalla critica e oggi riscoperta.

La drammaturgia si muove tra riflessione intensa e contemporaneità, affrontando il tema dell’ignavia e la difficoltà di sostenere i propri desideri; il bisogno di anestesia e gli automatismi quotidiani usati come strategie di sopravvivenza; una messinscena essenziale che mescola narrazione, maschera, clown e stand-up comedy, affidandosi interamente alla presenza fisica e alla parola dell’attrice.

Sulla scena ci sarà Rita Felicetti, artista poliedrica (laureata al DAMS di Bologna, già collaboratrice di nomi del calibro di Emma Dante, Menoventi e Fanny & Alexander) che dal 2020 collabora attivamente con la compagnia salentina.

L’evento è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia (Fondo di Rotazione POC 2021-2027). Per vivere l’esperienza del teatro al tramonto, le modalità di partecipazione seguono un rituale preciso: