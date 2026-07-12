La ricetta del giorno: Spaghetti con zucchine e tonno

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di spaghetti
200 gr zucchine
300 gr di tonno in scatola
80 gr di formaggio spalmabile;
Buccia grattugiata di un limone;
Sale
Olio evo
Procedimento:
Lavare le zucchine e tagliarle a fette molto sottili;
Cuocerle a fuoco vivace per qualche minuto in una pagella con un filo di olio;
Salare e aggiungere il tonno;
Lasciare insaporire per un paio di minuti;
Spegnere il fuoco e aggiungere la buccia di limone;
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata;
Scolare al dente e conservare un bicchiere di acqua di cottura;
Versare la pasta nella padella con le zucchine;
Aggiungere il formaggio spalmabile e amalgamare diluendo con l’acqua di cottura;
Lasciare mantecare per qualche minuto;
Servire caldo.
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