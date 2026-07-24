Un chilo e mezzo di eroina nascosto in casa: blitz della Mobile, due arresti

LECCE – Oltre un chilo e mezzo di eroina sequestrato e due uomini arrestati. È il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Lecce, che ha portato in carcere due leccesi di 61 e 66 anni, colti in flagranza con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è scattato nella tarda mattinata di ieri in un quartiere popolare della città, dove gli investigatori avevano concentrato l’attenzione su un presunto giro di spaccio gestito dai due. Secondo la ricostruzione della polizia, il 61enne si occupava della vendita al dettaglio ai clienti, mentre il 66enne custodiva la droga nel proprio appartamento, situato nello stesso stabile.

Dopo un servizio di osservazione, reso più complesso dalla presenza di presunte “vedette” nella zona, gli agenti sono intervenuti sorprendendo i due sulla soglia dell’abitazione del 61enne. Alla vista dei poliziotti, il 61enne ha tentato di barricarsi in casa, mentre il 66enne si è chiuso nel proprio appartamento cercando di disfarsi della droga, lanciando dalla finestra un sacchetto recuperato immediatamente dagli agenti.

All’interno c’erano quattro involucri contenenti complessivamente 1.549,7 grammi di eroina.

Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare, nell’abitazione del 61enne, altri 46,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione, forbici utilizzate per il confezionamento delle dosi e 6.850 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori probabile provento dell’attività di spaccio. Nessun ulteriore elemento è stato invece trovato nell’abitazione del 66enne.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, i due sono stati trasferiti nel carcere cittadino, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.