Grosso albero si spezza e crolla sulle auto a Torre dell’Orso: due vetture danneggiate, nessun ferito

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TORRE DELL’ORSO (MELENDUGNO) – Un grosso albero si è spezzato, in tarda mattinata, finendo sulle auto parcheggiate e occupando parte della strada, in via Mosca, nel cuore di Torre dell’Orso. Il cedimento si è verificato in una delle vie principali e più frequentate della località turistica di Melendugno, in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni e attraversata quotidianamente da residenti e villeggianti. Il bilancio, fortunatamente, è soltanto di danni materiali: due vetture sono rimaste coinvolte nella caduta dei grossi rami, ma non si registrano feriti.

Il forte vento ha determinato il crollo di rami già poco stabili. Una circostanza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando Torre dell’Orso è affollata di turisti e le strade vicine alle abitazioni sono percorse continuamente da pedoni. Il tronco dell’albero ha ceduto e una parte consistente della chioma si è abbattuta verso la carreggiata e sugli stalli di sosta, raggiungendo le automobili parcheggiate. I rami hanno invaso anche lo spazio normalmente utilizzato per il passaggio delle persone e si sono spinti a ridosso degli accessi alle abitazioni. Le immagini mostrano chiaramente le dimensioni dell’albero e la grande quantità di vegetazione precipitata al suolo.

Solo per una fortunata coincidenza, al momento del cedimento, nessun passante si trovava nel punto interessato dalla caduta. L’episodio riporta in primo piano il tema della sicurezza e del controllo delle alberature nelle località costiere, particolarmente frequentate durante la stagione estiva. Sarà ora necessario verificare le cause precise che hanno determinato la rottura e accertare le condizioni delle altre piante presenti nella zona, per escludere eventuali ulteriori situazioni di pericolo.