Violento scontro frontale tra due auto lungo la Statale, feriti in ospedale e disagi al traffico

Surano (Lecce) – Scontro tra due auto con feriti e rallentamenti lungo la Statale 275 Maglie-Leuca.
L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, all’altezza del centro commerciale Gulliver di Surano, dove si sono scontrate frontalmente una Fiat 500 e una Renault Captur.
Nell’impatto, molto violento, tutti gli occupanti sono rimasti fortunatamente illesi: per loro tanto spavento, ma solo ferite lievi. Sul posto il personale del 118, che con due ambulanze ha portato, in codice giallo, i feriti in ospedale.
E gli effetti sulla viabilità, in particolare in questo periodo estivo, sono stati notevoli: si sono infatti registrati due chilometri di auto in fila coi disagi immaginabili per salentini e turisti.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tricase e i Carabinieri della Compagnia di Maglie, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.
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