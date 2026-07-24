“Frigole Inclusivo”: a Piazzetta Bertacchi arrivano le serate danzanti con musica dal vivo per un’estate all’insegna della socialità

FRIGOLE (LECCE) – L’estate a Frigole si accende a ritmo di musica e ballo. L’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Lecce, guidato dall’Assessore Andrea Guido e con il supporto della Consigliera Lara Cataldo, presenta “Frigole Inclusivo”, una rassegna di serate danzanti con musica dal vivo pensata per favorire la socializzazione, l’intrattenimento e, come suggerisce il titolo stesso, l’inclusione sociale nella marina leccese.

L’iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con l’Associazione Rione Santa Rosa, si propone di trasformare Piazzetta Bertacchi, nell’area antistante il Centro Sociale di Frigole, in una balera a cielo aperto, dove residenti e turisti di tutte le età potranno ritrovarsi per ballare e trascorrere serate in allegria.

Il calendario prevede quattro appuntamenti imperdibili, tutti concentrati nei fine settimana tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, nella fascia oraria ideale per godersi il fresco della sera:

Sabato 25 e Domenica 26 Luglio

Sabato 1 e Domenica 2 Agosto

L’orario degli eventi sarà dalle 19.00 alle 22.00, per permettere la massima partecipazione.

“Con ‘Frigole Inclusivo’ vogliamo dare un segnale forte di vicinanza alle nostre marine e offrire ai cittadini momenti di svago sani e aggregativi,” dichiarano congiuntamente l’Assessore alle Pari Opportunità Andrea Guido e la Consigliera Lara Cataldo. “La musica dal vivo e il ballo sono strumenti potentissimi di coesione sociale, capaci di abbattere barriere e unire le persone. Invitiamo tutti, dai più giovani agli anziani, a partecipare a queste serate per riscoprire il piacere di stare insieme in piazza.”

La collaborazione con l’Associazione Rione Santa Rosa è fondamentale per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra amministrazione comunale e realtà associative del territorio.

Dettagli dell’evento:

Cosa: “Frigole Inclusivo” – Serate Danzanti con Musica dal Vivo

Quando: 25-26 Luglio e 1-2 Agosto

Orario: 19.00 – 22.00

Dove: Piazzetta Bertacchi (Centro Sociale), Frigole (LE)

Ingresso: Libero e gratuito

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.