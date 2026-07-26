La ricetta del giorno: baccalà fritto

Ingredienti:
1 kg di Baccalà
200 gr di farina 00
Acqua minerale fredda q.b.
Pepe
Olio di semi di arachidi
Procedimento:
Immergere il baccalà in acqua e lasciatelo a bagno dalle 24 alle 48 ore per dissalarlo cambiando l’acqua circa ogni 7/8 ore;
Lavare il baccalà;
Scolare per rimuovere tutta l’acqua;
Tagliare a pezzi;
Lasciare riposare in un colino;
Diluire la farina con l’acqua fino ad ottenere una pastella uniforme;
Scaldare l’olio;
Immergere il baccalà nelle pastella;
Immergerli nell’olio;
Friggere per circa 7/10 minuti girando da entrambe la parti;
Scolare;
Condire con sale e pepe;
Servire caldo
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