Brutta avventura per un’anziana: nel cuore della notte, si ritrova un ladro in casa

Copertino (Lecce) – Buttata giù dal letto nel cuore della notte per i rumori, si è ritrovato in casa il ladro, che – sotto minaccia – l’ha costretta a consegnare denaro e preziosi.

Brutta avventura, nei giorni scorsi, per una 70enne salentina.

Dopo aver forzato una porta di ingresso, il malvivente solitario e pare non armato si è introdotto in un’abitazione di via Sicilia, a Copertino. Forse pensava che l’appartamento fosse disabitato o magari o che lui avrebbe approfittato del fatto che l’anziana vive da sola e dormisse un sonno profondo. In modo da poter agire indisturbato e portare via soldi e qualcosa di valore.

Ma il piano è andato diversamente: la donna è stata svegliata da qualche rumore di troppo fatto dal ladro e, una volta scesa dal letto, se l’è ritrovato davanti. Una situazione che comprensibilmente l’ha terrorizzata.

Da qui le minacce per farsi consegnare denaro e preziosi. La donna, sotto choc, ha assecondato le richieste del topo di appartamento e gli ha consegnato quello che aveva in casa: poche decine di euro e alcuni oggetti di bigiotteria.

Afferrato quell’esiguo bottino, il malvivente è fuggito via. Nonostante la paura, la donna, che non ha riportato ferite, ha dato subito l’allarme, chiedendo aiuto. E sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Copertino che ora indagano sull’accaduto per individuare il ladro, anche con l’aiuto di immagini eventualmente registrate da telecamere di videosorveglianza installate nella zona.