Interventi congiunti per il recupero di 2 felini intrappolati: emerse criticità igienico-sanitarie

LECCE – Si sono conclusi in due fasi gli interventi di soccorso per il recupero di 2 felini rimasti intrappolati in un immobile situato nella zona compresa tra Via Gabriele D’Annunzio e Via Torquato Tasso, a Lecce. Le attività, coordinate dal Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile NOGEZ, hanno visto la collaborazione di diverse istituzioni.

Il monitoraggio e la collaborazione logistica

La vicenda ha avuto inizio nei primi giorni di giugno 2026, quando alcune segnalazioni da parte di residenti hanno riferito la presenza di miagolii provenienti dall’interno delle pareti e delle intercapedini dell’edificio. Grazie all’attivazione immediata del Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile NOGEZ, è stato avviato un monitoraggio costante dell’area.

Per consentire l’accesso in sicurezza agli operatori, è stato garantito l’ingresso ai locali interessati.

Gli interventi del 16 e 17 Luglio 2026

Il giorno 16 Luglio 2026 le squadre del Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile NOGEZ, in sinergia con i Vigili del Fuoco, hanno effettuato il recupero del primo felino intrappolato nelle intercapedini.

Il giorno 17 Luglio 2026 è stato effettuato il recupero del secondo felino, rinvenuto nei tombini adiacenti allo stabile.

In entrambi i casi le operazioni sono state complesse e hanno richiesto l’utilizzo di strumentazione tecnica specifica per localizzare con precisione la posizione degli animali.

Dopo diversi tentativi, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a bloccare i felini con appositi dispositivi di contenzione, per poi estrarli in sicurezza. Gli animali sono stati presi in carico dagli operatori NOGEZ, messi in sicurezza e collocati in appositi trasportini per le prime cure.

Le criticità emerse e l’esito del soccorso

Nel corso degli interventi, a seguito del rinvenimento di due carcasse di felini in avanzato stato di decomposizione, sono emerse criticità igienico-sanitarie all’interno dello stabile. La data del decesso sarà eventualmente accertata dalle autorità competenti.

I due felini recuperati, in condizioni di forte stress e disidratazione, sono stati presi in custodia dal Nucleo NOGEZ e trasferiti d’urgenza presso una struttura veterinaria per gli accertamenti clinici e le cure necessarie. Le loro condizioni, seppur critiche, risultano attualmente stabili e sotto osservazione.

Gli interventi, durati diverse ore complessivamente, hanno richiesto un importante coordinamento tra tutti gli enti coinvolti, consentendo non solo di salvare gli animali ma anche di accertare una situazione che merita gli opportuni approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Il Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile NOGEZ esprime profonda gratitudine a tutti gli enti e ai cittadini che hanno collaborato con spirito di responsabilità, consentendo la conclusione positiva di attività complesse e delicate. Resta l’impegno costante del Nucleo nel tutelare il benessere animale e la salute pubblica, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo sul territorio.