Helen Mirren tra i premiati della XX edizione del Premio Castrum Minervae per il suo impegno per l’ambiente e per la tutela della Puglia

Castro si prepara a celebrare la XX edizione del Premio CastrumMinervae, uno dei più autorevoli riconoscimenti culturali del Mezzogiorno, in programma domenica 2 agosto, alle ore 21, in Piazza Vittoria.

Vent’anni di storia per un Premio che guarda al futuro, capace di mettere in dialogo cultura, ricerca, innovazione, istituzioni e società civile, nel luogo in cui la tradizione identifica il primo approdo di Enea sulle coste d’Italia e l’antico santuario di Atena-Minerva, simbolo di sapienza, conoscenza e civiltà mediterranea.

Il tema scelto per questa edizione, Dove approdano le idee. Visioni dal Mediterraneo, richiama proprio la vocazione di Castro quale crocevia di popoli e culture, un luogo in cui il patrimonio del passato continua a generare visioni per il presente e il futuro.

Insignito nel 2015 della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, il Premio CastrumMinervae si è affermato negli anni come un appuntamento di rilievo nazionale, capace di valorizzare personalità che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita culturale, civile e sociale del Paese.

La XX edizione è promossa dal Comune di Castro, con il sostegno della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e della Banca Popolare Pugliese.

I PREMIATI

Il Premio CastrumMinervae – Il Custode del Mito sarà conferito a Dame Helen Mirren per il suo straordinario contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Puglia e per il costante impegno nella sensibilizzazione sui temi della tutela del territorio e della sostenibilità. Attraverso questo riconoscimento, il Premio intende richiamare l’attenzione sulla necessità di custodire il patrimonio naturale e culturale del Mediterraneo e di sostenere la ricerca scientifica come strumento per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo, a partire dalla rigenerazione del paesaggio olivicolo pugliese colpito dalla Xylella.

«Con il Premio Il Custode del Mito non intendiamo soltanto rendere omaggio a una grande interprete del cinema internazionale, ma affermare un’idea di patrimonio come responsabilità collettiva. Castro è il luogo in cui la tradizione colloca il Santuario di Athena-Minerva e il primo approdo di Enea sulle coste d’Italia: un luogo che da millenni racconta il dialogo tra popoli, culture e civiltà. Oggi quello stesso patrimonio ci richiama a una nuova responsabilità: custodire il paesaggio mediterraneo, proteggere gli ulivi che rappresentano la nostra identità e sostenere con convinzione la ricerca scientifica affinché la ferita della Xylella possa trasformarsi in una storia di rinascita. Dame Helen Mirren, con il suo sincero legame con la Puglia e il suo impegno nella valorizzazione del territorio, interpreta pienamente questo messaggio. Il Premio diventa così un’occasione per sensibilizzare le istituzioni, le comunità e le nuove generazioni sul valore della tutela del nostro patrimonio naturale e culturale, affinché ciò che abbiamo ereditato possa continuare a vivere nel futuro», dichiara Luigi Coluccia, sindaco di Castro.

Prima dell’inizio della serata (previsto per le 21.00), alle 20.30 Helen Mirren incontrerà i giornalisti in Piazza Vittoria.

Il Premio CastrumMinervae – Dialogo e Pace , realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto, sarà assegnato a Padre Gabriel Romanelli, parroco della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, quale testimonianza del suo instancabile impegno pastorale e umano accanto alla popolazione civile. Nel corso della cerimonia è previsto un collegamento con Gaza, attraverso il quale padre Romanelli rivolgerà un messaggio alla comunità di Castro e al pubblico presente.

Il Premio CastrumMinervae – Visione Comune sarà conferito a don Luigi Ciotti e all’Associazione Libera,per aver trasformato la cultura della legalità in un concreto percorso di responsabilità collettiva, promuovendo la giustizia sociale, la memoria delle vittime innocenti delle mafie e una diffusa cultura della cittadinanza attiva.

A ritirare il riconoscimento sarà Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.Alla cerimonia sarà presente anche don Angelo Cassano, prete antimafia, referente regionale di Libera Puglia.

Il Premio Speciale CastrumMinervae – Radici d’Oro sarà assegnato alla Fondazione Le Costantine. A ritirare il premio sarà Maria Cristina Rizzo. Il riconoscimento rende omaggio all’opera di tutela e trasmissione di un patrimonio unico di saperi, tradizioni e valori che rappresentano l’identità più autentica del Salento e della Puglia. Attraverso la valorizzazione dell’antica arte della tessitura, l’impegno educativo e sociale e la promozione del lavoro artigianale, Le Costantine hanno trasformato le proprie radici in un modello virtuoso di sviluppo culturale, inclusione e valorizzazione del territorio.

Il Premio CastrumMinervae – Patrimonio d’Italia sarà conferito ad Alfonsina Russo, Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, per l’autorevole impegno nella tutela, nella valorizzazione e nella trasmissione del patrimonio culturale nazionale. Archeologa di riconosciuto valore, già Soprintendente e Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, oggi guida il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale promuovendo una visione che coniuga tutela, ricerca, innovazione e fruizione pubblica.Il riconoscimento sarà consegnato dal professor Francesco D’Andria, Professore Emerito dell’Università del Salento e tra i più autorevoli archeologi italiani. Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Professore Honoris Causa dell’Università di Pamukkale (Turchia), ha guidato le ricerche archeologiche che hanno riportato alla luce il Santuario di Athena-Minerva di Castro, contribuendo in modo determinante alla riscoperta delle origini storiche e culturali del sito.

Il Premio CastrumMinervae – L’Ingegno di Minerva sarà assegnato al professor Giuliano Volpe, tra i maggiori archeologi italiani, per l’altissimo contributo scientifico e istituzionale offerto alla ricerca archeologica e alla valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo una visione dell’archeologia come strumento di conoscenza, partecipazione e sviluppo.

Il Premio Speciale CastrumMinervae – Il Simposio di Minerva sarà conferito al Castro Wine Fest – Associazione Culturale Oltrevento,per aver trasformato, in dieci edizioni, la cultura del vino e dell’enogastronomia in uno strumento di promozione del territorio, valorizzando le eccellenze vitivinicole pugliesi, la convivialità mediterranea e l’identità culturale della comunità locale.

LA SERATA

La cerimonia, condotta dalla giornalista Barbara Politi, si aprirà con uno dei momenti più significativi della serata: il conferimento del Premio CastrumMinervae – Dialogo e Pace, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto e con l’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi.

Il riconoscimento sarà conferito a Padre Gabriel Romanelli e sarà introdotto dal collegamento con Gaza, attraverso il quale sarà condiviso un messaggio rivolto alla comunità di Castro e al pubblico presente, come segno di vicinanza, fraternità e speranza.

Il Premio intende richiamare il valore del dialogo tra i popoli, della cooperazione e della pace, riaffermando il ruolo della cultura e delle istituzioni come strumenti capaci di costruire ponti, promuovere il rispetto reciproco e alimentare una prospettiva di convivenza fondata sulla dignità della persona.

Seguiranno i saluti istituzionali, quindi la consegna dei riconoscimenti, alternata a momenti di spettacolo.

Sul palco si esibirannoRachele Andrioli con Coro a Coro, Salvatore Della Villa presenterà un Reading sul Tempo di Enea “Forse ora la pioggia” di Antonio Errico con le sonorizzazioni di Gianluigi Antonacci.

A chiudere la serata sarà il live set dei Trevize, un dialogo musicale tra elettronica, synth e tradizione pugliese, ideale conclusione del viaggio culturale del Premio CastrumMinervae.

LA STATUETTA CHE RACCONTA IL PREMIO

Per celebrare il ventennale nasce anche una nuova identità del Premio. La statuetta del Premio CastrumMinervae, progettata da FREEJUNGLE, non riproduce la celebre Atena rinvenuta nell’antico santuario di Castro, ma la reinterpreta in chiave contemporanea.

Realizzata in terracotta, la stessa materia che per secoli ha custodito la memoria delle civiltà mediterranee, l’opera è pensata come un “reperto contemporaneo”: un simbolo capace di mettere in dialogo passato e presente e di tradurre i valori di Atena – sapienza, ingegno e visione – nelle sfide del nostro tempo.

Priva della lancia e dello scudo, la dea rappresenta una conoscenza che non si afferma attraverso il conflitto, ma attraverso il dialogo, la ricerca e la cultura: gli stessi valori che il Premio CastrumMinervae celebra da vent’anni.

Il progetto creativo e di comunicazione della XX edizione è stato curato da FREEJUNGLE, agenzia fondata da Luigi Partipilo e Dalila Miggiano.

QUI DI SEGUITO, IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA SERATA

PREMIO CASTRUM MINERVAE

XX Edizione

Dove approdano le idee. Visioni dal Mediterraneo

Domenica 2 agosto 2026 – Ore 21.00

Piazza Vittoria – Castro (LE)

ORE 20.30, Piazza Vittoria, Castro: Dame Helen Mirrenincotnra i giornalisti

21.00 Premio CastrumMinervae – Dialogo e Pace

Dialogo interculturale, cooperazione e fraternità tra i popoli

In collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto

In collegamento Padre Gabriel Romanelli – Parroco della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza

Apertura della cerimonia

Saluti istituzionali e introduzione al Premio

Conduce Barbara Politi

Premio CastrumMinervae – Il Custode del Mito

Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale

Dame Helen Mirren

Premio CastrumMinervae – Visione Comune

Legalità, coesione sociale e cittadinanza attiva

Don Luigi Ciotti e l’Associazione Libera

Ritira il Premio Tina Montinaro; presente don Angelo Cassano

Performance musicale

Rachele Andrioli e Coro a Coro

Premio Speciale CastrumMinervae – Radici d’Oro

Eccellenza del territorio e identità locali

Fondazione Le Costantine

Ritira il Premio Maria Cristina Rizzo

Premio CastrumMinervae – Patrimonio d’Italia

Tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale nazionale

Ritira il premio Alfonsina Russo.

Consegna il Premio il prof. Francesco D’Andria, Professore Emerito dell’Università del Salento e archeologo.

Salvatore Della Villa

In“Forse ora la pioggia” di Antonio Errico

Sonorizzazione Gianluigi Antonacci

Reading sul Tempo di Enea

Premio CastrumMinervae – L’Ingegno di Minerva

Archeologia, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale

Ritira il premio Prof. Giuliano Volpe

Premio Speciale CastrumMinervae – Il Simposio di Minerva

Per aver promosso, attraverso la cultura del vino e dell’enogastronomia, i valori della convivialità mediterranea, contribuendo alla valorizzazione del territorio e dei sui frutti.

Ritira il premio Castro Wine Fest– Associazione Culturale Oltrevento

Saluti conclusivi e foto istituzionale

Finale musicale

Trevize – Live DJ Set / Techno, synth e tamburelli tra tradizione pugliese ed elettronica