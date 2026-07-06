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Stagione Estiva Tito Schipa: sette concerti tra città, piazze e luoghi della musica

Tra Lecce, Ceglie Messapica, Casalabate, Copertino e Martignano prende forma il calendario estivo del Conservatorio Tito Schipa. Il 9 luglio alle Officine Cantelmo il primo concerto. Poi "Corolla" di Carolina Bubbico e l'Orchestra Regionale dei Conservatori di Musica di Puglia

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