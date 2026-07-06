Stagione Estiva Tito Schipa: sette concerti tra città, piazze e luoghi della musica

LECCE – Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, annuncia la rassegna estiva 2026. Articolata in “I concerti del Conservatorio” e “Tito Schipa Music Factory”, la rassegna presenta un calendario di concerti che porterà la grande musica sui palchi della città di Lecce e del territorio salentino, tra Ceglie Messapica, Casalabate, Copertino e Martignano ed è sostenuta dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

Il primo appuntamento è giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21.00, alle Officine Cantelmo di Lecce, con un programma articolato in due set. Il primo, dal titolo “Viaggio nel mondo della chitarra contemporanea e del ‘900”, sarà dedicato alla letteratura chitarristica del Novecento e contemporanea. Il secondo set proporrà le letture musicate tratte da “Poesie, Pensieri e Sfoghi dell’adolescenza” di Luigi Scarano.

La stagione estiva del Conservatorio Tito Schipa proseguirà con “Corolla – Voci e Ritmi dal mondo” di Carolina Bubbico, in programma lunedì 27 luglio alle ore 21.00 sul Lungomare Nord di Casalabate, marina di Squinzano, martedì 28 luglio alle ore 22.00 in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica e giovedì 30 luglio alle ore 21.00 in piazza della Repubblica a Martignano. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30, in piazza Castello a Copertino, per la rassegna “Tito Schipa Music Factory” il concerto “Quartetti dal carcere”; giovedì 3 settembre alle ore 20.30, alle Officine Cantelmo di Lecce, il format ideato dalla Consulta degli Studenti tornerà con “Il cammino della tecnica e della poetica nella musica da tastiera dal clavicembalo al pianoforte” ed “Echi da salotto”. La rassegna si concluderà martedì 8 settembre al Teatro Apollo di Lecce con l’Orchestra Regionale dei Conservatori di Musica di Puglia.

Il concerto del 9 luglio alle Officine Cantelmo rientra tra gli appuntamenti promossi nell’ambito di “Tito Schipa Music Factory”, format ideato, organizzato e realizzato dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio. Sul palco delle Cantelmo sarà proposto un programma articolato in due set: “Viaggio nel mondo della chitarra contemporanea e del ‘900”, dedicato alla letteratura chitarristica del Novecento e contemporanea, vedrà protagonisti Laura De Filippi, Alberto De Matteis, Davide Esposito e Samuele Magagnino, studenti del triennio accademico di chitarra nella classe del professor Stefano Sergio Schiattone. Il programma attraverserà pagine di Leo Brouwer, Roland Dyens, Joaquín Turina e Heitor Villa-Lobos, in un percorso che mette in relazione scrittura, ricerca timbrica e sensibilità interpretativa. Il secondo set proporrà le letture tratte da “Poesie, Pensieri e Sfoghi dell’adolescenza” di Luigi Scarano, pubblicato da Gruppo Albatros “Il Filo”. In scena Daniele Chiave alle percussioni e Carmen De Virgilio, Azzurra Gigliola, Gioele Maglie e Luigi Scarano al pianoforte. La parola poetica sarà posta in dialogo con la musica, non come semplice accompagnamento, ma come spazio di riflessione, tensione espressiva e ascolto interiore.

Il programma accosterà testi originali di Luigi Scarano a brani dei CCCP Fedeli alla linea e di Claude Debussy, Alberto Ginastera, Nikolai Kapustin, Franz Liszt ed Erik Satie. Ne nascerà un percorso che attraversa repertori e linguaggi differenti, affrontando l’adolescenza come stagione complessa, segnata da fragilità, inquietudini, ricerca di senso e necessità di espressione. Pianoforte e percussioni amplificheranno la dimensione emotiva e drammaturgica della parola, costruendo un dialogo tra esperienza personale, repertorio musicale e scena.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili