Il Lecce presenta la nuova maglia da gioco

Il Lecce svela la nuova maglia da gioco. Con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale e sui canali social, è stato reso noto il kit che caratterizzerà la nuova stagione calcistica in serie A di mister Di Francesco e dei suoi uomini.
“La maglia è caratterizzata dalle bande verticali gialle e rosse e dal colletto blu – si legge nella nota diffusa dal club -. Sulle spalle spiccano le iconiche tre strisce di Adidas, di colore rosso, mentre sul petto lo stemma del club si affianca al logo del brand tedesco. Completano il kit pantaloncino e calzettoni blu, colore richiamato anche sul bordo della manica”.
La nuova maglia giallorossa sarà disponibile da questo pomeriggio all’Us. Lecce official store, sito nel centro storico della città. In seguito saranno presentate anche la seconda e terza maglia da gioco.
- Prima PaginaCaso Banda, il Lecce prepara la stretta: risarcimento danni e ricorso al Collegio Arbitrale tra le ipotesi
- Prima PaginaStampa zambiana: "Banda non vuole tornare al Lecce". Le accuse sul rinnovo del contratto
- PoliticaNautico di Gallipoli all’ingresso della città e non più in centro. Fasano: “Finanziamento al sicuro”. S.I. Promette battaglia
- Prima PaginaLameck Banda riappare su Instagram: due storie dall'allenamento dopo i giorni di silenzio
- CronacaBotte, minacce e vessazioni in famiglia: arrestato un 51enne
- Archivio NotizieConsiglio comunale, via libera ad aumento Tari e hub dell’intermodalità: scontro su autovelox, rifiuti e futuro della città