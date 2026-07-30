Il Lecce presenta la nuova maglia da gioco

Il Lecce svela la nuova maglia da gioco. Con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale e sui canali social, è stato reso noto il kit che caratterizzerà la nuova stagione calcistica in serie A di mister Di Francesco e dei suoi uomini.

“La maglia è caratterizzata dalle bande verticali gialle e rosse e dal colletto blu – si legge nella nota diffusa dal club -. Sulle spalle spiccano le iconiche tre strisce di Adidas, di colore rosso, mentre sul petto lo stemma del club si affianca al logo del brand tedesco. Completano il kit pantaloncino e calzettoni blu, colore richiamato anche sul bordo della manica”.

La nuova maglia giallorossa sarà disponibile da questo pomeriggio all’Us. Lecce official store, sito nel centro storico della città. In seguito saranno presentate anche la seconda e terza maglia da gioco.