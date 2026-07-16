Tragedia a Montesano Salentino: giovane operaio muore folgorato durante i lavori per la fibra ottica

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MONTESANO SALENTINO (Lecce) – Una nuova, drammatica tragedia sul lavoro scuote il Salento. Oggi, nella tarda mattinata di giovedì 16 luglio 2026, un giovane operaio 33enne, di origini marocchine, ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori di posa della fibra ottica che da giorni stanno interessando il territorio comunale.

L’incidente si è verificato nei pressi del semaforo della Statale 275, all’altezza dell’incrocio con via Castiglione. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane operaio stava effettuando alcuni interventi sulla rete aerea quando è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118, ma per il lavoratore non c’era ormai più nulla da fare. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per effettuare il delicato recupero della salma, mentre i Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, congestionato lungo la statale.

La comunità di Montesano Salentino, dove i lavori per la banda larga erano in corso da diversi giorni per cablare l’intero paese, è sotto shock di fronte a una vita spezzata in un pomeriggio d’estate.