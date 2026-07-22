Importante evento per l’esercito italiano, Cavalleggeri di Lodi

Il saluto dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Sezione di Lecce e Squinzano – allo Stendardo del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°)

Le Sezioni di Lecce e Squinzano dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC), per voce del Presidente, 1° Luogotenente Paladini, esprime, a nome di tutti i soci, il più profondo sentimento di orgoglio ed emozione in occasione della cerimonia di saluto allo Stendardo del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°), che lascia la Caserma “Nacci” di Lecce per un nuovo e prestigioso impegno operativo.

Dalla ricostituzione del Reggimento, avvenuta il 10 gennaio 2020, i Cavalleggeri di Lodi hanno rappresentato un motivo di orgoglio per la città di Lecce, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio, dedizione al servizio e profondo legame con il territorio salentino.

Lo Stendardo accompagnerà il Reggimento nell’assunzione del Comando multinazionale del Regional Command West della missione NATO KFOR in Kosovo, una responsabilità di grande rilievo affidata al Colonnello Giuseppe De Blasi, che guiderà il personale del Reggimento operando in stretta sinergia con gli assetti della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” e con i contingenti alleati, in un contesto internazionale fondato sulla cooperazione per garantire sicurezza, stabilità e libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità del Kosovo.

Per l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria questo rappresenta un momento di grande fierezza: ancora una volta i Cavalleggeri di Lodi porteranno oltre i confini nazionali il prestigio dell’Esercito Italiano, della Cavalleria e della città di Lecce, testimoniando i valori di coraggio, lealtà, disciplina e spirito di servizio.

Al Colonnello Giuseppe De Blasi, a tutti i militari del Reggimento e alle loro famiglie giungano il più sincero augurio e l’abbraccio ideale dell’ANAC di Lecce e Squinzano, con la certezza che sapranno onorare lo Stendardo e contribuire, insieme ai partner della NATO, al mantenimento della pace e della stabilità nei Balcani, scrivendo una nuova pagina della gloriosa storia del Reggimento.