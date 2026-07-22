Acquaviva Bluemoon a Marittima, tutto pronto per l’edizione 2026

Acquaviva BlueMoon 2026

Il 29 luglio torna la magia della luna piena nella suggestiva insenatura di Marina di Marittima

Il Comune di Diso è lieto di annunciare l’ottava edizione di Acquaviva BlueMoon, che si terrà il prossimo 29 luglio 2026, con inizio alle ore 21:00, nella splendida cornice naturale dell’insenatura Acquaviva, a Marina di Marittima.

Giunto alla sua ottava edizione, Acquaviva BlueMoon si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina. La manifestazione si svolgerà, come da tradizione, proprio nella notte di luna piena, dalla quale trae origine il nome BlueMoon: una scelta che, sin dalla prima edizione, rende ancora più suggestiva la cornice naturale dell’Acquaviva, regalando al pubblico un’atmosfera unica, in cui il mare, la luce della luna e la musica si fondono in uno scenario di straordinaria bellezza.

Il cuore pulsante della manifestazione è, come sempre, la musica, protagonista assoluta della serata, alla quale si affianca l’importante momento della consegna del Premio Acquaviva BlueMoon, istituito ufficialmente dal Comune di Diso e destinato a personalità di rilievo del panorama culturale, artistico e sociale nazionale e internazionale.

Sul palco si esibiranno Francesco De Siena, vincitore di The Voice Senior, e Gianmarco Carroccia, tra i più apprezzati interpreti del repertorio di Lucio Battisti, che porterà in scena il suo coinvolgente spettacolo “Emozioni Acoustic”, un intenso omaggio alle indimenticabili canzoni di Battisti e Mogol, capace di emozionare il pubblico attraverso un viaggio musicale ricco di poesia e grandi successi.

L’evento è ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti e rappresenta un’occasione speciale per lasciarsi conquistare dal fascino dell’Acquaviva, dove lo spettacolo della natura incontra la grande musica in una delle location più suggestive del Salento.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, turisti e visitatori a partecipare a questa serata speciale e a vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina: 29 luglio 2026, ore 21:00 – Acquaviva BlueMoon, Marina di Marittima.

Un evento che, anno dopo anno, continua a raccontare l’anima dell’Acquaviva, trasformando una notte di luna piena in un’esperienza di musica, emozioni e condivisione.