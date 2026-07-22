Icon Fashion Flow a Lecce presso i Teatini

Iconic Fashion Flow 2026: a Lecce la moda diventa spettacolo. Il 25 luglio l’Ex Convento dei Teatini ospita uno degli eventi più prestigiosi dell’estate pugliese

LECCE – La moda incontra l’arte, la musica dialoga con la storia e il talento diventa protagonista in una delle location più affascinanti del patrimonio barocco italiano. Sabato 25 luglio 2026, l’Ex Convento dei Teatini ospiterà la seconda edizione di Iconic Fashion Flow, un evento che si è già affermato come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Lecce, rappresenta un progetto che supera il concetto tradizionale di sfilata, trasformandosi in un vero percorso emozionale dove creatività, eleganza e cultura si fondono in un’unica esperienza.

Ideato e organizzato da Christian Schirone e Giuseppe Schirone, Iconic Fashion Flow nasce con l’obiettivo di valorizzare stilisti, professionisti del settore fashion e nuovi talenti, offrendo loro una vetrina esclusiva all’interno di un contesto di grande prestigio artistico e architettonico.

Saranno protagoniste della passerella le creazioni di designer provenienti da diverse realtà del panorama nazionale e internazionale: Maria Carone, Marisol Mentor, Esperança Conceição Mateus, Carmela Luciani, Kathy Connolly, Pina Grasso, Sandra Luffarelli, Galleria Graffiti, Ismaila Jallow, Bérés Géza & Mattiassich Zsuzsanna, Antonia Appice, Giovanni Maffei, Gruppo Dandy Junior and Senior e Ioana Bogdan. Collezioni differenti per stile, ricerca e identità che daranno vita a uno spettacolo ricco di contaminazioni creative.

L’edizione 2026 si arricchisce inoltre della collaborazione ufficiale con Peacock Models Management, che porterà in passerella i propri modelli, contribuendo con professionalità e competenza alla qualità artistica dell’evento.

Non sarà soltanto una sfilata. Iconic Fashion Flow offrirà al pubblico uno spettacolo immersivo in cui moda, danza, musica dal vivo e performance sceniche si alterneranno in un racconto capace di emozionare. Le note di sax e violini accompagneranno le uscite degli stilisti, valorizzando ancora di più la suggestiva atmosfera dell’Ex Convento dei Teatini, autentico simbolo della storia e della bellezza di Lecce.

A coordinare il comparto artistico saranno professionisti di riconosciuta esperienza: Malou Pouralan, coordinatrice delle Baby Models; Sarajo Mariotti, coreografa dell’evento; Selenia Erye, giornalista e responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa; Fabrizio Ferrante, videomaker ufficiale; e Alessio Di Pinto, fotografo ufficiale della manifestazione.

Partner dell’evento saranno inoltre Yves Segal Bari, che curerà il make-up delle modelle, e Charm Hair School Corato, responsabile degli hairstyle che accompagneranno le collezioni in passerella.

A presentare la serata saranno Manila Gorio e Lara Spinetti, che accompagneranno il pubblico nel corso dell’evento alternando i diversi momenti dello spettacolo. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione saranno inoltre gli special guest Aldo Farinola e Luca Fiocca, la cui presenza contribuirà ad arricchire una serata all’insegna della moda, dell’arte e dell’intrattenimento. L’evento sarà raccontato anche dalle telecamere di Political TV, media partner dell’iniziativa.

La presenza delle istituzioni, a partire dal Comune di Lecce, testimonia il valore culturale di un progetto che punta a promuovere il territorio attraverso la moda, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un palcoscenico internazionale dedicato all’innovazione, alla creatività e all’eccellenza.

Grande attenzione sarà riservata anche al sociale. Iconic Fashion Flow 2026 conferma infatti il proprio impegno verso la solidarietà coinvolgendo associazioni che operano quotidianamente a favore della comunità. Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta in beneficenza, affinché la bellezza della moda possa trasformarsi anche in un concreto gesto di sostegno verso chi ne ha più bisogno.

Iconic Fashion Flow si conferma così molto più di un evento fashion: è un laboratorio di idee, un punto d’incontro tra culture, linguaggi artistici e professionisti, capace di raccontare il presente della moda guardando al futuro.

Lecce si prepara ad accendere i riflettori su una serata destinata a lasciare il segno. Un appuntamento che celebra il talento, valorizza il territorio e dimostra come la moda possa diventare uno straordinario strumento di promozione culturale.

«Iconic Fashion Flow nasce dal desiderio di creare un evento che non sia soltanto una sfilata, ma un’esperienza capace di mettere in dialogo moda, arte e territorio. Ricevere il patrocinio del Comune di Lecce rappresenta un riconoscimento importante e uno stimolo a continuare a investire nella valorizzazione dei talenti e della nostra città.»

Queste le parole del giovane organizzatore Christian Schirone.

A queste si aggiungono quelle dell’organizzatore Giuseppe Schirone, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle istituzioni cittadine:

«Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Sindaco Adriana Poli Bortone e a tutta la Giunta Comunale di Lecce per la disponibilità dimostrata e per aver creduto fin da subito nel nostro progetto. Il patrocinio concesso rappresenta per noi un importante attestato di fiducia e la conferma dell’attenzione dell’Amministrazione verso iniziative che promuovono il territorio, valorizzano il talento e contribuiscono a dare ulteriore prestigio alla città di Lecce, rendendola protagonista anche nel panorama della moda e della cultura.»

Sabato 25 luglio 2026 alle ore 20:30 L’eccellenza incontra la storia. Il futuro della moda passa da Lecce.