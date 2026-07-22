Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

21- 22 luglio

Santa Maria Maddalena – Melpignano

18 – 26 luglio

Vecchia Torre wine festival – Leverano

20 – 22 luglio

Sagra de Lu Taraddhru – Castiglione d’Otranto (Andrano)

21 – 23 luglio

Festa di Santa Maria Maddalena – Uggiano la chiesa

22 – 23 luglio

San Giovanni elemosiniere – Morciano di Leuca

23 – 25 luglio

Festa di Santa Cristina – Gallipoli

24 – 25 luglio

Sagra dei ciciri e tria e del vino – Salice Salentino

24 – 25 luglio

Vicoli vivi – Supersano

24 – 26 luglio

Cavalcata storica – Nardò

24 – 26 luglio

Festa di San Biagio – Sannicola

24 – 26 luglio

Festa di Sant’Anna e Gioacchino – Vernole

24 – 28 luglio

Marangiane in festa – Castrì

25 luglio

Festa della solidarietà – Ortelle

25 – 26 luglio

Sant’Anna – Galatone

25 – 26 luglio

Sagra del pane – Cursi

25 – 27 luglio

San Trifone – Alessano

25 – 27 luglio

San Cesario – San Cesario di Lecce

25 – 27 luglio

San Pantaleo – Surbo