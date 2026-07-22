Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Quando tutto intorno corre veloce, il Salento rallenta e si raccoglie attorno ai suoi riti estivi, con occasioni di incontro tra chi è rimasto e chi torna, tra chi vive il territorio e chi lo scopre per la prima volta. Ecco le sagre e le feste da non perdere, tra devozione e folklore da vivere giorno dopo giorno ad Agosto.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
21- 22 luglio
Santa Maria Maddalena – Melpignano
18 – 26 luglio
Vecchia Torre wine festival – Leverano
20 – 22 luglio
Sagra de Lu Taraddhru – Castiglione d’Otranto (Andrano)
21 – 23 luglio
Festa di Santa Maria Maddalena – Uggiano la chiesa
22 – 23 luglio
San Giovanni elemosiniere – Morciano di Leuca
23 – 25 luglio
Festa di Santa Cristina – Gallipoli
24 – 25 luglio
Sagra dei ciciri e tria e del vino – Salice Salentino
24 – 25 luglio
Vicoli vivi – Supersano
24 – 26 luglio
Cavalcata storica – Nardò
24 – 26 luglio
Festa di San Biagio – Sannicola
24 – 26 luglio
Festa di Sant’Anna e Gioacchino – Vernole
24 – 28 luglio
Marangiane in festa – Castrì
25 luglio
Festa della solidarietà – Ortelle
25 – 26 luglio
Sant’Anna – Galatone
25 – 26 luglio
Sagra del pane – Cursi
25 – 27 luglio
San Trifone – Alessano
25 – 27 luglio
San Cesario – San Cesario di Lecce
25 – 27 luglio
San Pantaleo – Surbo
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