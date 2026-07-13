In fuga dopo l’incidente, prontamente rintracciato dalla polizia locale

NARDO’ – Nella giornata di venerdì 3 luglio in via Michele Gaballo un’autovettura ha urtato un veicolo regolarmente in sosta, allontanandosi subito dopo senza fermarsi. Fortunatamente, al momento dell’impatto, all’interno del veicolo danneggiato non vi erano persone. Il conducente, infatti, era momentaneamente sceso dall’autovettura pochi istanti prima della collisione, circostanza che ha certamente evitato conseguenze peggiori del semplice danneggiamento.

La Polizia Locale ha avviato un’attenta attività d’indagine partendo esclusivamente dalle indicazioni fornite da alcuni passanti che erano riusciti a riferire soltanto il colore e un modello approssimativo del veicolo coinvolto. Attraverso poi un successivo lavoro di incrocio dei dati e approfondimento investigativo, gli agenti del Comando di via Crispi sono riusciti a risalire all’autovettura e, quindi, a identificarne il conducente responsabile del sinistro.

“Professionalità, esperienza e determinazione, unite al fondamentale senso civico dei cittadini qui testimoni – spiega il comandante della PL Cosimo Tarantino – hanno consentito l’identificazione di chi ha ritenuto, erroneamente, di potersi sottrarre alle proprie responsabilità. È doveroso ricordare che chi provoca un incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi e di consentire la propria identificazione. Anche quando il sinistro provoca esclusivamente danni alle cose, allontanarsi senza adempiere a tali obblighi costituisce una violazione del Codice della Strada e comporta l’applicazione delle previste sanzioni amministrative”.

“Fermarsi dopo un incidente – aggiunge il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma è soprattutto un dovere morale e civico. Assumersi le proprie responsabilità significa rispettare gli altri e contribuire alla costruzione di una comunità fondata sulla correttezza e sul rispetto delle regole. Perché bisogna ricordare che nessun danno è così lieve da giustificare il tentativo di sottrarsi ai propri doveri”.